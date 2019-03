威潤參展智慧交通展 攜手中華電、亞旭電腦等攻車隊管理商機

財訊快報 2019年3月19號18點8分

亞洲最大的智慧城市專業展會「智慧城市論壇暨展覽」(Smart City Summit & Expo, SCSE)與今年首度舉辦的次品牌展會「智慧交通展」將於 3 月 26 日在南港展覽館揭開序幕。車用衛星定位監控器品牌商威潤 (6465) 除了將在「智慧交通展」中展出旗下最新 4G LTE 衛星定位監控器系列產品之外,也將攜手國內電信、軟體平台等企業,共同展示物流車隊管理解決方案,希望能進一步開拓營運新動能。「智慧城市論壇暨展覽」今年已邁入第六屆,計有國內外共 337 家廠商參展,預計吸引超過 3.3 萬人參與。因應全球智慧交通發展趨勢,以台灣交通部為指導單位、中華智慧運輸協會 (ITS Taiwan) 及台北市電腦公會 (TCA) 共同籌劃之「智慧交通展」於今年首度登場,將結合產業中各家領導廠商完整呈現台灣智慧運輸樣貌,為本屆大會的亮點之一。



威潤指出,本次展會主打產品之一的「AK11 4G 旗艦版衛星定位監控器」,曾獲去年 COMPUTEX Best Choice Award 的殊榮,更是全球唯一通過台灣 NCC 認證、加拿大 IC 認證以及美國四大電信商 AT&T、Verizon、Sprint 以及 U.S. Cellular 認證的車載監控產品。



威潤表示,該公司將與中華電信 (2412)、亞旭電腦、蓋亞汽車以及天眼衛星科技等業界知名廠商,於智慧運輸展區內共同展示可以協助企業優化管理流程及效率、提升駕駛安全、進而降低營運成本的創新物流車隊管理解決方案,呈現該公司的整合能力與科技應用的實力。