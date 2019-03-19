環球晶去年EPS創高達31.18元 擬配息25元 殖利率逾8%

矽晶圓大廠環球晶圓 (6488-TW) 今 (19) 日召開董事會，通過去年財報與盈餘分配案，去年第 4 季稅後純益 37.2 億元，季增 2.45%，年增 87.78%，每股純益 8.52 元，再改寫單季 EPS 新猷；去年全年稅後純益 136.31 億元，年增 1.58 倍，每股純益 31.18 元，創新高。環球晶擬擬配發每股現金股利 25 元，寫配息新猷，殖利率高達 8.1%，總計將發出 108.81 億元現金股利。

環球晶去年第 4 季合併營收 156.24 億元，季增 3.05%，年增 25.51%，毛利率 38.52%，季減 0.51 個百分點，年增 8.14 個百分點，營益率 30.72%，季減 0.47 個百分點，年增 10.4 個百分點；稅後純益 37.2 億元，季增 2.45%，年增 87.78%，每股純益 8.52 元。

環球晶去年全年營收 590.64 億元，年增 27.81%，毛利率 37.75%，年增 12.2 個百分點，營益率 29.76%，年增 13.72 個百分點；稅後純益 136.31 億元，年增 1.58 倍，每股純益 31.18 元。

環球晶董事會今日通過，擬配發每股現金股利 25 元，改寫配息新猷，配息率達 80.18%，也創歷來配息新高，共將配發 108.81 億元現金股利。若以今日收盤價 308.5 元計算，現金殖利率高達 8.1%。

環球晶表示，全球半導體產業近期受國際間政治因素影響，貿易戰和技術政策等多重因素，全球經濟大環境態勢未明，短期間半導體市場需求將微幅放緩。

不過，環球晶全年大部份產能，已被預付貨款的客戶預定，並未營運未受到太大衝擊。此外，環球晶具有全球營運生產基地的優勢佈局，可就近供應各客戶，營運具備出貨彈性。

展望未來，環球晶指出，車用電子、5G、AI 人工智慧、IoT 物聯網、高效能運算、功率半導體等創新應用產品發展，將驅動市場需求成長，半導體產業未來前景正面可期，環球晶將持續深耕新技術突破與新產品創新，發揮集團經營綜效，盼今年營收與獲利目標均能成功達陣。