【日盛投顧】高檔強勢整理 強度視量能而定

◆盤勢分析

1. 週二台股進入震盪整理，盤面由金融股出線撐盤，電子、非金電呈現拉回整理，加權指數全場於平盤附近震盪，終場指數僅僅小跌 0.38 點，幾乎以平盤做收，收在 10512.32，成交金額 1149.39 億元。

2. 觀察台股技術面，週一突破年線壓力後，週二開始震盪拉回，惟短、中期均線呈現多頭排列格局不變，且日 KD 指標在 50 附近交叉向上後，持續呈現多頭態勢，預料適度整理後仍有再攻機會。現階段台股上檔較大壓力區將落在去年前三季度的大頭部型態，大頸線約在 10500 附近，宜觀察量能變化，成交金額必須穩定於 1200 億元以上數日，才有利於指數持續上攻，挑戰頭部型態壓力，否則在量能不穩定情況下，指數恐怕將持續於年線附近呈現震盪整理格局。觀察台股籌碼面，外資 + 13.41 億元、投信 + 0.52 億元、自營商 + 6.45 億元，三大法人合計買超 20.38 億元。



金融躍升主軸 電子個別族群表現

1. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.07%、金融 + 0.62%、非金電 - 0.38%、櫃檯市場 + 0.13%，近期金融權值股出現補漲，電子股、非金電稍稍拉回，三大區塊仍是良性輪動，電子股聚焦於 IC 設計、網通、PCB、連接線器、PA、散熱；金融股在權值股輪動上攻後，整體內部呈現良性輪動，操作上或可持續留意；非金電則是聚焦於紡纖、成衣、製鞋、自行車與生技。