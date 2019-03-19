三大法人同步買超台股 外資狂敲這五檔金融股

台股今 (19) 日在金融股與中小型股接力點火下，終場小跌 0.38 點，收在 10512.32 點，三大法人同步站在買方，合計買超 20.39 億元，其中外資更大手筆敲進金融股，買超前十大個股中有六檔就由金融包辦。

三大法人今天同步買超，外資與陸資買超金額 13.42 億元、自營商買超 6.45 億元、投信買超 0.52 億元。

外資今天敲進的金融股前五名清一色皆為金融股，包括國泰金 (11,891 張)、新光金 (10,037 張)、玉山金 (9,481 張)、兆豐金 (8,636 張)、元大金 (7,704 張)；賣超前五名個股分別為：國票金 (145,745 張)、友達 (15,872 張)、元大滬深 300 正 2(9,385 張)、華航 (7,097 張)、欣興 (4,172 張)。

自營商部分，前五大個股分別為：元大高股息 (10,730 張)、元大 S&P 原油正 2(5,034 張)、華邦電 (1,708 張)、開發金 (1,593 張)、富邦上証 50(1,448 張)；賣超前五大為：富邦 VIX(5,914 張)、元大滬深 300 正 2(4,722 張)、國泰中國 A50 正 2(3,415 張)、元大台灣 50(2,052 張)、欣興 (1,665 張)。

投信部分，前五大個股分別為：敦泰 (1,991 張)、欣興 (1,565 張)、遠東新 (1,509 張)、中信金 (960 張)、友達 (944 張)；賣超前五大分別為：國際中橡 (2,284 張)、台泥 (2,069 張)、京元電 (2,000 張)、漢翔 (1,538 張)、亞泥 (1,492 張)。

保德信金滿意基金經理人朱冠華表示，外資今年前 2 月淨匯入 1,963 億，但目前外資買超金額僅 913 億，也就是外資還有 1,059 億資金還沒投入股市，加上第四季財報陸續公布，市場氛圍將改由業績題材主導，中小型股表現恐將趨近震盪整理，但對台股未必是壞事，投資人無須太過擔心。