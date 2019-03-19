〈輝達GTC大會〉nVIDIA與TOYOTA擴大自駕車研發合作關係

nVIDIA(輝達)(NVDA-US) 在美國時間週一 (18 日) 宣布，將擴大與豐田汽車 (7203-JP) 在自駕車模擬上的合作。豐田的研發子公司，在虛擬空間的自駕車模擬上，將會採用 nVIDIA 所開發的「Drive Constellation」自駕車模擬平台。nVIDIA 的黃仁勳 (Jensen Huang)CEO，在 18 日於美國加州聖荷西召開的技術展示會上發表了以上訊息。

(圖：Investing.com)

目前豐田負責自駕車技術研發的「Toyota Research Institute Advanced Development, Inc.，TRI-AD」，利用電腦重現實際道路上的狀況，來進行攝像機及光達 (Lidar) 等這類對於自駕車而言不可或缺的感測器功能驗證。配合在實際道路上的測試，讓自駕車的軟體開發更趨完善。

nVIDIA 在 2018 年首度發表了「DRIVE Constellation」資料中心解決方案。這項方案由兩台伺服器所構成，其中一台負責「DRIVE Constellation Simulator」，利用 GPU 來執行「DRIVE Sim」軟體的運算，透過虛擬車輛行駛在虛擬世界中來取得感測器數據；而另一台伺服器負責執行「DRIVE Constellation Vehicle」，利用搭載的「DRIVE AGX Pegasus」AI 車用電腦，來處理模擬中所取得的感測器數據。

「DRIVE Constellation Vehicle」所作出的行車決策，會回傳到「DRIVE Constellation Simulator」，並進行位元和精確時序的硬體迴路測試。

電腦模擬將成為自駕車法規及第三方認證上的關鍵要素，TÜV SÜD 等國際性認證機構皆已採用此項技術來制定其自駕車驗證標準。

nVIDIA 與豐田汽車在 2017 年時，就已對外宣布雙方將在自駕車技術上進行合作，也在測試車輛上活用 GPU 的運算能力。對於這次雙方擴大合作關係，nVIDIA 的黃仁勳 CEO 表示，「與全球最大的汽車公司在所有領域上建立合夥關係」。

(圖：Investing.com)

nVIDIA 在 2019 年 1 月期的財報中指出，汽車部門的全年銷售表現為 6 億 4100 萬美元，只占整體的約 5%。由於虛擬貨幣崩盤，挖礦對 GPU 的需求不再；另外在資料中心市場的銷售表現也呈現衰退。在拿手的電競市場之外，nVIDIA 也積極的另尋第 2 個事業重心，並在 2019 年 3 月 11 日以 69 億美元買下了以色列晶片公司「Mellanox」。