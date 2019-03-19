〈輝達GTC大會〉Nvidia推出新一代RTX Server刀鋒伺服器 可結合5G提供電影級視覺

美國晶片大廠 Nvidia(NVDA-US) 在 GPU 技術大會 (GTC) 上，宣布推出新一代的雲端串流伺服器架構 RTX Server 刀鋒伺服器，主要為好萊塢電影公司和其他需要快速生成電影級光影的內容的人員提供最新的 RTX 伺服器配置。

一整套系統最多擴充至 32 個 RTX Server 刀鋒伺服器，支持多達 1,280 張 GPU，8U 空間中每台伺服器有 40 個 GPU。GPU 可能配置的是 Quadro RTX 4000 或 6000 GPUs，具體取決於系統如何配置。

新一代 RTX Server 刀鋒伺服器 (圖: Techcrunch)

Nvidia 特別強調，這些伺服器非常適合在應用在 AR 和 VR，並且可結合 5G 高速網路向客戶端提供電影級的視覺效果。

Nvidia 在聲明中指出：「RTX Server 透過經 Turing 最佳化的光線追蹤 NVIDIA OptiX 實現即時完成電影質感渲染，可用於遊戲、VR 和 AR 等視覺化應用。通過光線追踪提供增強的電影級圖像，即時渲染擬真物件和環境，帶來極精準的陰影和反射等。」

所有這些功能都可以由多個用戶共享，相關的後台儲存和網路互連由 Mellanox 技術支持。Nvidia 在本月早些時候以 69 億美元的價格收購了 Mellanox。新架構的推出更是表明了收購 Mellanox 對 Nvidia 未來發展的重要性。

戴爾、惠普、聯想、華碩 (2357-TW) 和超微等系統製造商將為其客戶提供 RTX 伺服器，而這些伺服器均經過 Nvidia 驗證，並支持相關軟體工具。