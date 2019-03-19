百萬兆次運算和中國飆速！英特爾為美國打造「超級電腦」

美國能源部和位於芝加哥附近的阿貢 (Argonne) 國家實驗室表示，他們正在和處理器大廠英特爾 (INTC-US) 和超級電腦生產廠商克雷 (Cray) 合作開發，預定 2021 年生產一款全球運算速度最快的 Aurora 超級電腦，並展開核子武器和其他相關研究。

據《路透》報導，這項耗資 5 億美元的合作計畫，要求開發出一台具有「Exaflop」性能的超級電腦，也就是每秒可以進行 1,000,000,000,000,000,000(10 的 18 次方；百萬兆) 次運算的超級電腦。如果該項合作計畫成功完成，Aurora 將比目前 Petaflops(一秒運算千萬億次) 性能的超級電腦還要快上許多。

除了美國政府與英特爾的合作開發每秒百萬兆次運算的超級電腦外，中國、日本、歐盟也都有研發超級電腦的計畫。

不過根據《南華早報》報導，2021 年完成的 Aurora，可能不是首部締造百萬兆次運算的超級電腦，美國田納西州大學的電腦科學家 Jack Dongarra 表示，中國有 3 部百萬兆次運算等級的超級電腦，預定 2020 年亮相。

未來 Aurora 超級電腦的主要一項功能就是模擬核子爆炸，這也是全球核試爆禁令以來，在核武器試爆的主要研究方式，並用以開發新核武。

負責該 Aurora 超級電腦計畫的美國阿貢國家實驗室表示，除了計算模擬核子試爆外，Aurora 還將內建人工智智慧技術，例如：開發更好的電池材料，並幫助退伍軍人管理局預防自殺事件。

英特爾將為 Aurora 超級電腦供應 Xeon 處理器和 Optane 內存記憶體，並有助於英特爾在超級電腦的領域中，和 NVIDIA 等同業中進行競爭。

過去 NVIDIA 受惠於人工智慧技術的發展，在超級電腦領域的市占率逐步提升，在全球排名前 10 的超級電腦中，有 5 台都使用了 NVIDIA 的晶片。例如，目前全球運算速度最快的 IBM 系統「Summit」超級電腦，就是採用了 NVIDIA 的處理器和晶片

市場調查研究機構 Gartner 表示，目前 Aurora 超級電腦計畫相對英特爾的營收占比不高，但超級電腦的應用內容將可用於商業領域中，對於英特爾處理器仍有 的潛在商機。