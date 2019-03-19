美琪瑪去年EPS上看3.5元 可望改寫近14年來新高

鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 看好電動車電池材料需求，從 2016 年起分階段擴產，使電池材料產能年增幅平均達 3 成，也帶動去年全年營收規模擴增，達到近 50 億元水準並創新高，法人估美琪瑪去年每股純益將超越 3 元，甚至可望上看 3.5 元，創近 14 年來 EPS 新高紀錄。

美琪瑪看好市場後市需求，從 2016 年起持續進行分階段擴產，平均每年電池材料產能增幅達 3 成，去年電池材料年產能超越 2017 年，達到 2.4 萬噸水準，前 3 季營收占比更拉高至近 6 成，在電動車電池市場需求持續暢旺下，今年規劃進一步將電池材料產能擴增至 3 萬噸。

除原有的 PTA 氧化觸媒與鋰電池正極材料業務外，美琪瑪去年已有電子材料新應用的高階產品正式加入行列，毛利率表現優於電池材料，目標是成為美琪瑪營運的第三隻腳，今年可望逐步放量，目前已小量出貨至東南亞，未來將瞄準日韓市場。

美琪瑪受惠電動車市場需求持續熱絡，去年全年營收逼近 50 億元大關、達到 49.11 億元，年增逾 16%，創新高；去年前 3 季稅後純益達 2.11 億元，每股稅後純益 2.8 元，賺贏 2017 年的 2.77 元。美琪瑪尚未公布去年財報，法人估其去年全年每股純益將超越 3 元水準，甚至可望上看 3.5 元，改寫近 14 年來每股純益新高。