德麥積極搶攻巧克力市場 法人估今年營收及獲利持續成長

德麥 (1264) 去年在中國營運恢復成長動能，每股盈餘 (EPS)13.27 元；法人預估，德麥今年在中國營運恢復正常水準，同時積極拓展新式茶飲通路、團膳通路、工業客戶與日式餅乾工廠等通路下，加上台灣地區乳品利潤空間逐漸改善，預估今年營收及獲利都將持續成長。而德麥積極搶食台灣巧克力市場 60 億元商機，德麥所代理的比利時巧克力品牌嘉麗寶(Callebaut) 紅寶石巧克力 (Ruby Chocolate) 預計今年 5 月將在台灣上市，日前在台北國際烘焙展中展出，頗受好評。德麥去 (2018) 年營收金額 39.58 億元，年增 7.69%，稅後盈餘 4.47 億元，年下滑 0.99%，EPS 13.27 元。日前董事會通過，擬每股配發現金股利 11 元，若以昨 (18) 日收盤價 210.5 元推算，現金殖利率約 5.2%。



德麥主要從事烘焙原料、餐飲原料、乳製品進口銷售以及各式烘培預拌粉加工製造，產品項目超過 3000 項。多數產品從歐美日本紐澳等各地進口，提供給客戶從原料到調理方式的全套方案，也可依客戶需求開發客製化產品。



德麥去年營收以地區分別為台灣 58.6%、中國大陸 32.7%、馬來西亞 4.9% 與香港 2.8%；若以獲利比重觀察，台灣 71.2%，中國大陸 17.9%、馬來西亞 3.5% 與香港 6.0%。而台灣地區產品組合主要以奶油 22%、添加類 12%、餡類 12% 與起士類 10% 為主，其餘包括預拌粉、麵粉、巧克力、冷凍類、油脂類、鮮奶油、包材等。



德麥去年台灣地區營收金額約 23.59 億元，年增 2.54%，獲利 3.19 億元，年減 12.4%；獲利衰退主要是乳品成本上漲，終端消費市場並未同步調漲終端售價，加上有部分廠商以低價擾亂國內奶油市場，導致壓縮乳品利潤空間；另一原因國內營所稅由 17% 調整至 20% 影響，導致稅賦增加約 900 萬~ 1000 萬元。



法人預估 2019 年，在台灣地區市場已趨飽和下，德麥將持續推出預拌麵粉、冷凍麵團與冷凍麵包等新產品，加上乳品利潤空間將逐漸改善。預估德麥 2019 年台灣地區營收及獲利將有個位數成長。



至於中國地區產品組合主要以預拌粉 37%、餡料類 32% 為主，其餘包括巧克力、乾果類、油脂類、包材、添加類等。



德麥 2018 年中國大陸地區營收金額 12.97 億元，年增 14.32%，獲利 0.8 億元，年增 38.8%，成長主要原因在於中國大陸地區在芝蘭雅持續減少低毛利產品，提升高附加價值等調整產品組合等，法人預估今 (2019) 年，在芝藺雅調整產品組合已暫告一段落，產品將聚焦推出好吃、成本低、客戶利潤高的新產品；客戶方面將以新式茶飲通路、團膳通路、工業客戶與日式餅乾工廠為主。預估德麥今年中國大陸地區營收可望年增雙位數。