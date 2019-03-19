〈房產〉六都求售超過1年住宅量達9.26萬間 大坪數及新成屋最難賣

房屋比價平台統計顯示，六都在網路待售住宅中，「待售超過一年以上」的住宅量達 9.26 萬間，占六都住宅待售量高達 32%，這些滯銷住宅中，有高達 63% 是 40 坪以上的中大坪數住宅，而有 33% 是新屋。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，以往房市熱絡時，炒作中大坪數住宅，只要有個 3-5% 漲幅，就可以獲利數百、上千萬，讓不少人投資客趨之若鶩，建商也樂的一個接著一個推出，造成市場內這類產品激增，中、大坪數供給明顯過剩。而隨這幾年台灣房市低迷且復甦緩慢，不僅投資客消失無蹤，建商房子蓋起來也去化相當緩慢，屋主想轉售變得相當困難，中、大坪數住宅幾乎變成屋主的燙手山芋。

另外，目前市場滯銷的中大坪數住宅可發現，「新屋」比重相當高，這原因與近年各縣市政府「新屋房屋稅基大幅增加」有高度關係。以台北 2014 年 7 月 1 日取得使用執照的房屋來說，新屋標準單價平均增加 1.6 倍，不僅使得新屋契稅隨之調升，每年的房屋稅也出現暴增，不少大坪數高總價新屋，每年房屋稅高達數十萬，甚至上百萬，即便父母有意買給子女自住，子女也無力負擔，因此造目前新屋買氣急縮與滯銷的狀況。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，房屋會賣不掉，多數與「價格不對」或「產品不對」有關，這幾年房市雖反轉下修，但在房價高點買進的屋主仍不少，現在要屋主認清事實賠錢賣屋仍需要時間與更多資訊供參考。

另外，台灣受到「少子化」、「不婚不生」等大環境趨勢影響，目前台灣家庭購屋坪數逐漸縮減，更是目前中大坪數去化不易的重要原因。根據內政部不動產資訊平台資料顯示，台灣住宅買賣移轉平均面積從 2014 年第 3 季到 2018 年第 3 季，由 39.14 坪降到 32.26 坪，減少 6.88 坪，顯見家庭購屋需求坪數愈來愈小，這當然對市場中中大坪數的產品衝擊相當大。

陳傑鳴表示，雖然去年至今不少豪宅出現成交案例，但中低總價、中小坪數產品仍是引領 2019 年房市的主流。