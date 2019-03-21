北台灣房屋代銷業 去年接案量由海悅續稱霸

台灣房市在緩步回溫中，據市調機構統計，去年北台灣前十大代銷業排行，仍由海悅機構奪冠，接案量達到 1075.7 億元，較前年大增逾 400 億元，足足為第 2 名的的甲山林機構的 1 倍。而今年代銷業加價搶案的競爭狀況仍十分激烈。

海悅去 2018 年接案量突破 1000 億元大關，來到 1075.7 億元，較前年大增逾 4 百億。海悅維持鯨吞蠶食的態勢，從小到僅約 3 億元的「鴻邦世界花園 II」，到案量高達 550 億元的元利建設超豪宅案「元利信義聯勤」，只要有機會賣得動，全都不放過，接案相當積極。

住展企研室經理何世昌表示，今年房屋代銷業者接案意願十分高昂，且「加價搶案子」的狀況愈演愈烈，而這種狀況對代銷而言並非好事，即使加價成功搶到案子，也不見得能順利賣掉房子。

去年除登上冠軍的海悅之外，登上亞軍的甲山林廣告，去年接案量達 534 億元，較 2017 年增逾 1 倍多。從去年承銷的建案觀察，甲山林強攻相對低單價、或者相對低總價的建案，鎖定首購、首換型族群，建案銷售狀況普遍不錯。

至於創意家 2018 年接案量暴增至 484.4 億元，較前年大增逾 300 多億元，年增幅近兩倍，排名上升至第三名。創意家去年承接的建案，清一色在雙北市；其中，台北市以高總價產品為主，如中正「冠德羅斯福」、中山「帝璽」、大安「吉美大安花園」，新北市承銷的房型彈性則較大。