北台灣329檔期房市推案量2225億元 連3年站上2000億元

據房市市調機構統計，北台灣今年 329 檔推案預估量為 2225.14 億元，較去年量增逾 100 億元，年增 6.11%，更是連續 3 年突破 2000 億元大關，顯示建商推案信心隨著房市好轉而上揚，檔期案量可望創下 2016 年以來新高。

住展企研室經理何世昌表示，建商普遍認為房市黑暗期已過，推案信心高漲，今年 329 檔精采可期，但業者必需步步謹慎，千萬別輕忽瘋狂推案潮對房價造成的衝擊。

何世昌分析，今年的 329 檔期，可以看到上市櫃建商推案意願高昂，例如國泰 (2501-TW)、華固 (2548-TW)、遠雄 (5522-TW)、潤隆 (1808-TW)、新潤 (6186-TW)、昇陽 (3266-TW)、三發 (9946-TW)、皇普 (2528-TW) 等，另有數家上市櫃公司的關係企業推案、或參與合建開發。上市櫃業者積極在同一檔期推案的盛況，已有多年未見。

住展指出今年房市 329 檔期，依然以新北市推案量最高，預估將湧現逾 9 百億元巨量，尤以板橋案量超過 350 億最可觀，約占全新北市檔期案量三分之一，主要集中於江翠北側重劃區，包括「帝國廣場」與「麗寶北歐莊園」（共有三期）等兩個大型指標案。

其他如汐止、新店、新莊等地推案量均逾百億，除了汐止之外，新店與新莊多數建案也集中在重劃區，說明今年新北房市主角仍是重劃區不變。

台北市預估推案量約 405 億元，以中正、南港、北投等區案量較多，其又以中正區約百億元案量為最。中正區不僅案量最大，預計開賣的新案數量也最多，包括「至仁愛」、「寶舖 212」、「忠泰值」、「阿曼學學」、「古亭匯」等五個建案，相當熱鬧。市中心的信義、大安、松山等地，推案反而相對冷清，就連傳統推案熱區中山區都缺乏指標大案助陣，與過去經驗頗為不同。另外北投區的「世豐是山」，則是台北市第一件開賣的危老重建案。

今年 329 檔期桃園，桃園 329 檔預估量逾 500 億元，案量超越北市。桃園案量最高的行政區為桃園、龜山兩區，預估量均突破 100 億元以上。桃園供給量多來自中路重劃區，龜山則是 A7 重劃區；不過，329 檔於中路重劃區推案的建商，多為區域型建商，但 A7 則多為全國型建商。

新竹雖然推案預估量不足 300 億元，但建案數量卻最多，從熱鬧的新竹市到外圍的新豐、湖口、芎林、新埔，新建案數量多如牛毛。而新竹 329 檔最大的指標案「竹科潤隆」，總銷金額約 100 億元，已先打出 588 萬超低總價搶客戶。

何世昌指出，北台灣今年 329 檔期推案量雖大，但新豪宅案卻成為稀有動物。以產品類型而言，北台灣 20-50 坪的中、小房型占了絕大多數，代表建商都想攻占首購、首換的市場，反觀 70 坪以上的大坪數房型寥寥無幾，100 坪以上的豪宅推案量為「零」。