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效法渡邊太太 國人愛高利外幣投資 國銀外幣存款市占10年激戰

外幣示意圖。(鉅亨網資料照)
外幣示意圖。(鉅亨網資料照)

新台幣定存利率微薄，投資人效法日本「渡邊太太」，積極將手中低利台幣換成高息外幣，以賺取更高收益，這也讓各家銀行高利定存戰一波接一波，進而使得國銀外幣存款市占率 10 年以來排名大洗牌。

國銀積極推出外幣高利定存專案「吸金」，促使外匯存款飆高，以台灣銀行為例，新台幣定期存款 1 年期利率僅 1.065%，而目前市面推出的美元高利定存，動輒逾 3.5% 甚至 4%，為新台幣的 3、4 倍水準，吸引外幣投資人競相投入，循環效應之下，更加吸引國銀搶外幣大戰。

而國銀外匯存款餘額包括美元日圓歐元南非幣澳幣人民幣等外幣存款，其中又以美元存款為最大宗，每家銀行的外匯存款裡，大約有七、八成為美元存款。

據金管會統計，過去 10 年，外幣存款前 3 大銀行分別是：兆豐銀行、台灣銀行、中信銀行。

但在 2013 年開放人民幣存款後，中信銀行當年的外幣存款就飆升到 4710 億元，正式超越台銀的 4466 億元，穩居外幣存款「亞軍」寶座至今，台灣銀行只能落到季軍。

而第一銀行原本一直位居「老四」，但在 2016 年，被台北富邦銀行以 5132 億元超車，大贏一銀當年的 4924 億元落到第五。

不過，玉山銀行在 2016 年底外匯存款餘額只有 3940 億元、只排名第九，但自 2017 年起快速成長，玉山銀近年大舉搶攻外匯業務，大推外幣匯率到價通知、網銀夜間買賣外幣、玉山特匯日、外幣平均成本、外幣 ATM 等多項服務，才花一年時間，在 2017 年底，玉山銀行已經大躍進到第六名，擠下華南銀行和國泰世華銀行，而截至去 (2018) 年底，再度氣走一銀，躍上第五名位子。

據金管會最新統計，截至今年 1 月底，外匯存款餘額前五大銀行分別為：兆豐銀行 1.06 兆元、中國信託 8499.25 億元、台灣銀行 6898.71 億元、台北富邦銀行 6082.24 億元、玉山銀行 5907.25 億元、第一銀行 5724.44 億元。

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