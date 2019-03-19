效法渡邊太太 國人愛高利外幣投資 國銀外幣存款市占10年激戰

新台幣定存利率微薄，投資人效法日本「渡邊太太」，積極將手中低利台幣換成高息外幣，以賺取更高收益，這也讓各家銀行高利定存戰一波接一波，進而使得國銀外幣存款市占率 10 年以來排名大洗牌。

國銀積極推出外幣高利定存專案「吸金」，促使外匯存款飆高，以台灣銀行為例，新台幣定期存款 1 年期利率僅 1.065%，而目前市面推出的美元高利定存，動輒逾 3.5% 甚至 4%，為新台幣的 3、4 倍水準，吸引外幣投資人競相投入，循環效應之下，更加吸引國銀搶外幣大戰。

而國銀外匯存款餘額包括美元、日圓、歐元、南非幣、澳幣、人民幣等外幣存款，其中又以美元存款為最大宗，每家銀行的外匯存款裡，大約有七、八成為美元存款。

據金管會統計，過去 10 年，外幣存款前 3 大銀行分別是：兆豐銀行、台灣銀行、中信銀行。

但在 2013 年開放人民幣存款後，中信銀行當年的外幣存款就飆升到 4710 億元，正式超越台銀的 4466 億元，穩居外幣存款「亞軍」寶座至今，台灣銀行只能落到季軍。

而第一銀行原本一直位居「老四」，但在 2016 年，被台北富邦銀行以 5132 億元超車，大贏一銀當年的 4924 億元落到第五。

不過，玉山銀行在 2016 年底外匯存款餘額只有 3940 億元、只排名第九，但自 2017 年起快速成長，玉山銀近年大舉搶攻外匯業務，大推外幣匯率到價通知、網銀夜間買賣外幣、玉山特匯日、外幣平均成本、外幣 ATM 等多項服務，才花一年時間，在 2017 年底，玉山銀行已經大躍進到第六名，擠下華南銀行和國泰世華銀行，而截至去 (2018) 年底，再度氣走一銀，躍上第五名位子。

據金管會最新統計，截至今年 1 月底，外匯存款餘額前五大銀行分別為：兆豐銀行 1.06 兆元、中國信託 8499.25 億元、台灣銀行 6898.71 億元、台北富邦銀行 6082.24 億元、玉山銀行 5907.25 億元、第一銀行 5724.44 億元。