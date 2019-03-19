筆電法說接棒登場 聚焦各家今年景氣與新品展望

本周筆電族群法說將接棒登場，其中品牌廠華碩 (2357-TW) 率先於 3/20 召開，此次各廠法說市場各有不同的聚焦所在，不過整體來看，今年市況動能普遍平淡，包含智慧型手機銷售進入高原期，以蘋果產品銷售等都面臨瓶頸，市場將高度聚焦各家對景氣動能與今年新品銷售、出貨的看法。

緊接華碩在後，仁寶 (2324-TW) 、英業達 (2356-TW) 等，也將陸續於本周與下周召開法說，仁寶將在本周五 (3/22)、英業達將在下周 (3/26)，各家可望陸續釋出今年景氣變化的主要輪廓。

上周代工廠和碩 (4938-TW) 法說會剛結束，和碩表示，今年經濟環境不好，政治干預也不斷，有些產品雖發展成熟，但高原期已過，而有些產品雖然開發創新，但市場接受度仍不高，因此今年整體營運挑戰不小，市場解讀，和碩今年表現恐有逆風，來自於 iPhone 手機銷售動能疲軟造成。

華碩法說市場也高度關注，華碩為改善手機事業群體質，進行組織改組與調整，儘管第 4 季恐轉為虧損，不過市場更關心改組後的成效，另外華碩近年積極衝刺手機，新產品如智慧音箱、機器人，以及競爭激烈的電競產品，各項新產品的今年展望，都是此次法說焦點。

仁寶已從過去 PC 代工廠，發展智慧家庭、醫療服務，其中智慧音箱已取得亞馬遜 Echo 訂單，另外穿戴裝置則掌握到蘋果 Apple Watch 與 Google 的訂單，今年非 PC 展望，是仁寶法說焦點之一。

英業達很早就搭上消費電子熱潮，代工生產小米手機與蘋果 AirPods，蘋果二代藍牙耳機即將問市，據傳英業達已接獲訂單，同樣是法說關注重點。