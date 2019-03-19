【統一證券】盤前分析－指數達到滿足點，適度逢高獲利了結

◆盤勢分析

受到美中貿易戰談判近期訊息多空不明，且川習會恐將延期影響，雖然 FED 持續寬鬆，但盤勢上攻力道逐漸乏力，外資買超不見積極下，上檔壓力逐漸顯現。對台股後市行情，分析如下：

第一、FOMC 會議將不升息，但市場早已預期。本周三及周四美國將召開 FOMC 會議，本次會議除公布會後聲明，還將公布經濟預測報告，其中包含利率點圖的調整。預期本次會議將不會升息，另外利率點圖部份，預期在 2019 年升息次數將由 2 次降為 1 次，並可望透露更多停止縮表計畫，因此整體將持續釋放鴿派訊號。不過此結果應已在市場預期之內，難有更多激勵效果。市場目前重點，仍在美中貿易戰的多空訊息搖擺的不確定性中，徒增負面預期。

第二、中國官方態度轉變、陸股將進入修正期。上綜指數站上 3000 點後，中國官方對股市的態度明顯改變，先前兩家具官方背景的券商才發布看空報告，上週五證監會主席易會滿馬上跟進表態此「看空報告」是非常正常的事情，加上近期中國政府開始監管場外配資，亟欲防範 2015 年融資槓桿的情況重演，凸顯官方不希望牛市太快的立場，陸股將修正成為慢牛。

第三、從技術面觀察，年線仍處下行，台股不易一次越過。昨日台股向上突破年線 10449 點反壓，站上 10500 點關卡，由於 10500 點之上係去年 10 月回檔前之套牢區，加上年線仍處下行階段，台股要一次站上恐不容易，故應提防站上後的拉回。再則，以 KD 指標觀察，昨日指數創波段新高，但 KD 卻有漲幅不及情形，初見熊市背離，多方切勿追高。

第四、訂單持續加持，PA 族群出線。RF 元件開始回溫，由於華為供應鏈去美國化，訂單回流台廠明確，且預估相對往常的訂單增加 50%~100%，尤其是 RF 元件最為明顯。景氣由最上游的全新自 3 月開始回溫，原先的 VCSEL 訂單將爆發性成長。而穩懋同是受惠於陸系手機用 PA 訂單回補庫存，穩懋 2019 年營運由基礎建設帶動下，表現可望優於市場預期。