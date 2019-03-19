【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 股東會回補潮助攻 , 4 月結算前可偏多布局

中美協商重啟市場多頭信心，且週五波音股價反彈 1.5%，推升道瓊指數走揚，台股受美股激勵開高，但開高後迅速遭壓回至接近平盤，所幸電子股領軍撐盤，指數震盪走高，終場收漲 73 點，收在 10,512 點。

技術面觀察，指數帶量填補缺口後，時隔五個月再度站上年線，目前台積電 (2330) 創下波段高點，後勢仍偏多看待，有利大盤穩步向上，另一方面也須注意若鴻海 (2317) 能打底翻多，有利多頭延續時間。

籌碼面部分，外資現貨買超 52 億，期貨小幅加碼 200 口，淨多單維持 5.6 萬口，其中大額交易人與特定法人合計買超 8 千口。週選支撐與壓力落在 10,200 至 10,500 之間，P/C Ratio 降至 1.39，整體籌碼中性偏多看待。

綜合上述，受到美中會談取得進展，激勵國際股市續揚，且台股正值股東會回補行情，有利多頭上攻，但漲多突破年線後仍須留意回檔風險不宜追價，而已股東會行情推居，預料在 4 月結算前仍可逢低偏多布局。

◆ 選擇權分析

週選支撐與壓力落在 10,200 至 10,500 之間，P/C Ratio 降至 1.39，整體籌碼中性偏多看待