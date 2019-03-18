【豐銀投顧】沒有放空的訊號，就忍住放空的慾望

◆盤勢分析

誠然，筆者先前一再的提醒大家要注意指數可能回檔。但吊詭的是，雖然有放空的條件出現，可是卻一直沒有出現放空的訊號！同時，俗稱「恐慌指數」的 VIX 選擇權波動指數，也一路往下掉，上週五甚至來到了波段最低點來到 11.66。這種低波動的現象背後的意義就是想放空期貨就算方向對了，獲利也不會大。所以我們常說:「計劃趕不上變化」，就算我們再怎麼分析、研究，但如果訊號沒有出來的話，終究要收起自己的慾望及衝動，採取邊觀望邊準備的態度來應對。也幸好我們沒有衝動，否則分析錯誤害到人，豈不是罪過一件？

既然盤勢還沒有確定轉空，那麼操作上就可以再放鬆一點，特別是股票的操作。筆者今年的定調就是在 5G 身上，只是可惜了 3105 穩懋太早獲利了結，但也至少證明了我們選股的方向沒錯，知道要從 5G 去找。再來就是我們知道該找哪一檔，也知道該在哪個買點切入 (穩懋我們買在 165 元，當天是 3/13)。雖然沒賺到後面一大段有點扼腕，不過我們還有另一檔 5G 四天王中低為低價的股票，今天也有點要發動的跡象了，筆者預計快則明日，慢則週三、週四，此股應該就會發動攻勢。這檔屬於 5G 題材中的 PCB 族群的股票，已經走出營運谷底。先前第一次發攻時，我們其實有賺到第一段，現在只是漲多拉回整理中，算一算時間也差不多攻再上攻了，筆者很有信心他會有令人滿意的漲幅，還不知道是哪檔股票的朋友歡迎來詢問。

另外，散熱廠 - 雙鴻 (3324)2018 年財報出爐，每股盈餘為 2.9 元，受惠於三星新機上市及智慧型手機熱管與 VC 供不應求，雙鴻第 1 季營運淡季不淡，有機會挑戰單季歷史新高。智慧型手機品牌廠開始大量導入手機熱管及 VC，讓智慧型手機熱管及 VC 供不應求，雙鴻為三星智慧型手機熱管及 VC 主要供應商，受惠於三星新機上市，讓雙鴻第 1 季營運淡季不淡，也是大家可以留意的標的，祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師