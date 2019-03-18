【永豐期貨】台指選擇權盤後－尾盤拉抬收上10500 台股續創今年新高

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 65 點至 10478 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 34.7 點，電子期逆價差擴至 - 1.83 點，金融期逆價差擴至 - 5.19 點。現貨部分，三大法人買超 72.43 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4099 口至 31378 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 221 口至 56074 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1850 口至 22026 口。

上週五受到中美貿易盤判轉向樂觀影響，在科技股走強帶動之下，美股三大指數全數收紅，費城半導體指數強漲逾 2%，激勵今日亞股普遍開高，週一台股以上漲 15 點開出，盤面上蘋概三雄均有不錯表現，多檔 5G 概念股也強勢攻上漲停，指數緩步上揚直逼 10500 大關，加上陸股開盤後一路強勢上漲，最後一盤台股爆量躍上 10500 點，終場加權指數上漲 73.46 點或 0.704%，收在 10512.7 點，成交量能 1162.61 億，較前一日縮減 382.93 億。今日八大類股僅水泥窯類股收黑，其餘皆收紅，其中以金融類股漲幅 0.88% 表現較佳，水泥窯類股跌幅 2.14% 表現較差。今日加權指數開高走高，尾盤帶量上攻一舉收上 10500，續創今年以來新高價，今日外資籌碼期現貨同步偏多操作，週三台指結算前行情持續偏多，操作上需注意風險控管，並持續觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10500 點，賣權集中在 10400 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10500 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.42 降至 1.39，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.57% 升至 14.45%，賣權平均隱含波動率由 13.61% 升至 17.6%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為偏多格局。 (永豐期貨研調)



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