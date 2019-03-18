【統一證券】盤前分析－年線壓力沉重，切勿追高；選股重於選市，擇股優先

◆盤勢分析

上周五台股買氣回溫，個股題材持續輪動，加上尾盤富時指數調整帶動下，加權指數再度挑戰年線壓力關卡；但受到美中貿易協商進度撲朔迷離，外資籌碼搖擺不定，上檔年線壓力關卡沉重等影響，短期指數將續呈高檔震盪整理。對台股後市行情，分析如下：

第一、國際股市部分。美國總統川普表示，將需三至四周才會知道能否與中國達成貿易協議，雙方需準備更多協商工作；華爾街媒體也指出，因兩邊共識尚未達成，原先預期於三月底舉行的川習會已經取消；考量短期貿易協商進展再生變數下，美中雙方的相互放話，恐使近期國際股市震盪加大。

第二、在兩會閉幕後，中國國務院總理李克強指出，將全面開展減稅降費政策，包括 4 月 1 日的增值稅減免及 5 月 1 日的社保費率減免，並使經濟增速發出穩定訊號。近期中國官方改革速度及力道顯著增強，在減稅政策拉升企業獲利及使消費數據回穩下，可望使陸股延續慢牛行情。

第三、技術面觀察，台股於上周五再度震盪走升，距年線關卡僅一步之遙；雖受富時指數調整影響，成交量能有補量跡象，但籌碼面仍然凌亂，外資期現貨操作忽多忽空，且上檔年線壓力關卡沉重，預期指數仍將延續震盪格局。

第四、盤面焦點觀察。受惠 5G 推動產業供應鏈及陸系手機題材拉動，砷化鎵族群的全新、穩懋連袂漲停，環宇 - KY、宏捷科也表現強勢；在改款 Altis 開放預購引發買氣想像空間下，和泰車股價大漲作收再創一年以來新高。因疫苗產品出貨增溫，康友 - KY 去年每股獲利高達 14.29 元，帶動股價上漲 7.95% 創近四個月新高作收。