【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 陸股反彈激勵市場信心

儘管前一日美股橫盤整理，早盤日股開高並在陸港股市開盤後接續漲勢，激勵台股在台積電 (2330)、台塑集團帶動下，終場上漲 90 點，收在 10,439 點，成交量 1,533 億。

技術面觀察，指數受陸股反彈支撐，激勵投資人信心，成交量放大至 1,500 億水準，創下波段高點，並填補 10/11 跳空缺口，雖然距離年線僅差距 11 點，但在川習會延期的現況下，中短線要化解 10,500 賣壓並站上年線，仍有不小難度，不宜追高。

籌碼面部分，外資現貨買超 55 億，期貨買超 4,400 口，其中大額交易人與特定法人合計賣出 7,800 口，外資淨多單升至 5.5 萬口。週選支撐與壓力區落在 10,200 至 10,500 之間，P/C Ratio 升至 1.42，整體籌碼維持中性偏多看待。

綜合上述，受到陸股反彈激勵，台股買盤力道不若以往保守，本周有機會再挑戰年線壓力，但中美貿易戰進度停滯，稍有風吹草動皆可能觸動投資人避險情緒，建議不宜追價，中短線可以 10200-10600 區間操作，或待指數確定站穩年線後，再逢低布局多單。

◆ 選擇權分析

週選支撐與壓力區落在 10,200 至 10,500 之間，P/C Ratio 升至 1.42，整體籌碼維持中性偏多看待。