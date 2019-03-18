◆盤勢分析

1. 中美貿易協商重燃樂觀希望，美國股市上週五收高，波音股價反彈上漲 1.5%，Broadcom 公布上季獲利優於預期，其股價大漲逾 8%，漲勢領先。四大指數分別上漲 0.5%~2.9%。

2. 上週五台股在美股走穩以及中小型業績股走強帶動之下，指數以小高盤開出，並往前高 10416 點挑戰，終場在台灣指數成分股調整之下，尾盤最後一筆成交量放大，終場指數上漲 90.59 點，以 10439.24 點作收，成交量為 1533.17 億元，較前個交易日增加 377.21 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：成交量放大，呈現價漲量增，後續若能維持在千億成交量之上，有利多方挑戰年線。

(2) 均線：五日均線與十日均線呈現黃金交叉，低檔月線支撐強勁，有利多方。

(3) 技術指標：日 KD50 附近黃金交叉，多方仍有優勢。

4. 櫃買指數在主要權值股 6488 環球晶、3105 穩懋等帶動之下，持續沿五日均線盤高，成交量亦呈現放大，有機會突破年線反壓，目前中小型業績成長股仍為盤面中焦點。

5. 三大法人合計買超 74.34 億元：外資買超 55.82 億元、投信買超 4.33 億元、自營商買超 14.19 億元。

6.IC 設計：6462 神盾指紋辨識除三星外將再獲得小米、OPPO 等大單，市場預期下半年有望打入華為供應鏈，股價創波段新高；3556 禾瑞亞擬配息 3.3 元，殖利率達 6.8% 左右，股價走強；6533 晶心科 32/64 位元處理器 IP 出貨量持續提高，股價挑戰年線，6411 晶焱去年 EPS7.5 元優於預期，股價低檔轉強。

7.PA：Verizon 宣布 4 月 11 日提供 5G 行動網路，加上華為 P30 系列將登場，帶動 VCSEL 需求量提升，族群包括 3105 穩懋、2455 全新漲停、8086 宏捷科與 4991 環宇 - KY 上漲。

8. 被動元件：2327 國巨與 2456 奇力新公布 2018 年財報，2327 國巨董事會決議配息 45 元，殖利率高達 13.02%，2456 奇力新預計配息 8 元，殖利率 8.96% 左右，連袂上漲。

9.PCB：5G、車用以及 AI 商機爆發，ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、8046 南電等將受惠，6552 易華電受惠驅動 IC 需求成長，5349 先豐切入車用及通訊，3044 健鼎車用助攻， 2383 台光電創波段新高。

10. 零組件：3023 信邦連續四年賺逾半個股本，營收與獲利創歷年新高，股價持續走強，6290 良維 TYPE-C 線才逐季成長，帶動股價挑戰前高；3533 嘉澤受惠於 INTEL 有望調降 CPU 價格，帶動股價走強。

11. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，6497 亞獅康 - KY 新增授權，股價盤中再創波段新高，6452 康友 - KY 受惠於疫苗產品出貨加溫，股價強漲，4116 明基醫攻牙科醫材市場，股價漲停。

12. 越概：9904 寶成營運走強，奧運前一年或有運動廠推貨積極，帶動股價表現、1476 儒鴻去年 EPS15.96 元，擬發放 11 元現金股利，3 月進入夏裝出貨，營運可望逐步走強，帶動 1477 聚陽走強。

13. 台灣指數成分股調整，台灣 50 新納入 2207 和泰車、剔除 2354 鴻準 (轉入中型 100)、中型 100 納入 2354 鴻準、2458 義隆電、3005 神基；剔除 2015 豐興、1717 長興、2106 建大；台灣資訊科技指數納入 2458 義隆、3005 神基；台灣發達指數納入 2207 和泰車、剔除 2015 豐興、1717 長興、2106 建大，調整股尾盤呈現較大波動。

14. 中國副總理劉鶴與美國財政部長梅努欽及美國貿易代表萊特海澤進行了協商，雙方就貿易協定的內容，做出了具體的進展。北京希望習近平與川普會晤之前，完成貿易協定。

15. 負責 Fed 貨幣決策會議，訂 19 日起開會兩天，市場預期不會升息，經濟學家預期 Fed 將按兵不動，對升息展現「耐心」，至少等到第 3 季才考慮再升息。

16. 中央銀行第 1 季理監事會議將於 21 日舉行，因國內外經濟成長減緩，加上物價漲幅不成疑慮，市場預期，央行貼放利率將「連 11 凍」。

17. 本週重要法說會，週一 (2880 華南金、2887 台新金)、週二 (5274 信驊)、週三 (3454 晶睿、6488 環球晶)、週四 (2379 瑞昱、3017 奇鋐、4938 和碩)、週五 (3661 世芯 - KY、4991 環宇 - KY、6271 同欣電)

18.5G 拉貨啟動，近期下單台灣備料出貨，包括 2317 鴻海、2382 廣達、2314 台揚、6285 啟碁、5388 中磊、3105 穩懋、2455 全新、5349 先豐、2454 聯發科等有望受惠。