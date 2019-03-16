大摩：電動車發展3-5年內將削減汽車產業300萬個職缺

產業知名分析師指出，電動車變得如此受歡迎，未來 3 到 5 年內可能會讓現有汽車產業 300 萬個就業機會消失。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Adam Jonas 在研究報告中表示，汽車產業即將出現勞動力嚴重而全面的變化。Jonas 表示，電動車的生產將導致大量裁員，因為像 Elon Musk 的特斯拉 (TSLA-US) 這樣的公司迫使傳統大型汽車製造商向電動車看齊。

他說，「隨著汽車公司將生產轉向電動車，我們預計這個超過 100 年歷史支撐全球數百萬個就業機會的汽車生態系統將面臨更大壓力，這對勞動關係、獲利和資產負債表都構成風險。」

Jonas 因為很早就開始追蹤特斯拉以及他對電動車的分析而在華爾街贏得了廣泛關注。他最近開始強調電動車新創企業如何透過改變汽車的製造方式來挑戰傳統汽車製造商。

摩根士丹利估計，全球汽車供應鏈的雇用人數「在 1100 萬人之間」。Jonas 引用福斯汽車集團 CEO Herbert Diess 最近的說法，指生產電動車的勞動力比同等價位的傳統內燃機汽車少 30%。這將導致全球汽車產業削減超過 300 萬員工。

但 Jonas 說，這個數字可能還會上升。他表示，像特斯拉和 Rivian 這樣的科技新創公司可以「直接減少 50% 的勞工、甚至更多來生產電動車」，這將進一步減少更多全球汽車供應鏈勞動力。就算只削減 30%，他估計，減少勞動力將使汽車製造商「總計並隨著時間的演進」耗資達 600 億美元。

電動車的維護和維修比傳統汽車便宜，這也是轉換到新型車輛所需勞動力的另一個考慮因素。