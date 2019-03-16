動視暴雪一路跌 內部高層卻超有信心 大筆買股

電玩遊戲公司 Activision Blizzard (ATVI-US) 今年迄今股價走跌，但該公司一位高層卻認為這是好時機，大量買股。

截至週五午盤，經歷去年暴跌 26% 的 Activision 今年股價又約跌 5%。Activision 的營收一直靠《Fortnite》這款免費遊戲的推動，但該公司 2 月時公布令人失望的第四季財報，財測又低於分析師預期。

Fortnite 頗受美國少年玩家喜愛

然而，Activision 董事 Peter Nolan 卻在此時買進。他同時也是私募股權巨擘 Leonard Green & Partners L.P 公司的資深顧問。

他週二時以 430 萬美元買下 Activision 的 10 萬股，均價 42.95 美元。根據 Nolan 向 SEC 提交的文件，他目前在 Activision 公司持股 107455 股、1638 限制性股，另外還有透過信託持有 54792 股。

這是 Nolan 自 2013 年成為 Activision 董事以來，最大宗收購，且根據 S&P Capital IQ，這也是他至少自 2008 年 7 月以來，以內部人士身份在公開市場購買 Activision 股份最多的一次。

Activision 沒有立即回應媒體希望 Nolan 置評的請求。

Nolan 上一回購買 Activision 是在去年 8 月 16 日，當時他以 795842 美元買下 2 萬股，均價 39.79 美元。