IEA：就算電動車快速興起 石油需求短期內仍未達高峰

雖然速度較慢，但全球對石油的需求仍在增加。儘管電動車正在興起，但國際能源署 (IEA) 認為石油需求成長至少要到 2024 年才會出現平穩趨勢。

IEA 在週一 (11 日) 發布的報告中表示，「目前來說仍未見高峰需求。」

IEA 表示，到 2024 年前，石油需求將每天增加 710 萬桶。這將代表「適度」緩慢的原油需求成長，為全球經濟提供動力。

快速成長的新興市場繼續貪婪地消費石油。IEA 表示，中國和印度將占全球需求成長近半。

儘管原油的需求將受到燃油效率提升和電動車的影響，但 IEA 表示，這種影響將被對航空燃料和塑料永不滿足的需求所掩蓋。

石油需求的潛在高峰是徘徊在能源市場中的核心問題之一。時機可能會影響數兆美元的投資決策，並在溫室氣體排放的軌跡中發揮重要作用。

部分人認為，由於對氣候變化的擔憂日益加劇，能源轉型很快就會到來。

以能源為重點的風險諮詢公司 DNV GL 去年底警告，由於電動車銷量快速增加，2023 年石​​油需求可能達到峰值。

全球最大石油生產商之一的英國石油公司 (BP) 在 2019 年的年度報告中承認，石油需求成長「比過去慢得多」。這家英國公司認為 2030 年代的石油需求「趨於穩定」，比 IEA 的報告預測更為明顯。

BP 預計，到 2040 年，電動車的數量將激增至約 3.5 億輛，約占所有汽車總數的 15%。

中國電動車銷量激增

中國一直站在推動電動車作為對抗空污的最前線。當地的電動車銷售蓬勃發展，取代了耗油量巨大的汽車。

IEA 表示，去年中國乘用車總銷量下降 4%，電動車銷量成長 61%，達到 130 萬輛。

IEA 表示，中國有可能實現 2020 年底前生產 500 萬輛電動車的目標。該機構預計到 2024 年，中國的電動乘用車每天將取代約 16 萬桶汽油。電動公車同樣會影響石油需求。

塑料、航空需求飆升

不過，這還不足以抵消其他地方對石油的需求。

IEA 表示，到 2024 年，近三分之一的石油需求成長將來自用於製造塑料的石化產品。儘管最近不少壓力要求擺脫塑料並鼓勵回收利用。

IEA 表示，「就全球而言，更多的消費者需求意味著更多的塑料，這反過來意味著更多的石化產品。」

報告指出，預計到 2024 年將有 50 多個主要石化園區上線。

然後是蓬勃發展的航空市場，它繼續消耗大量的航空燃料。

IEA 表示，「由於乘客人數不斷上升，航空旅行業已經出現了驚人的擴張，並表示需求將繼續『強勁成長』。」

新興市場的收入增加更推動了這一趨勢，機場和航空公司的機隊正在快速擴張。IEA 表示，以中國和印度為首的亞洲預計將占到 2024 年航空業需求成長的四分之三。

挪威正在傾銷一些石油庫存

儘管 IEA 的需求預測樂觀，但一些知名投資者已經在對沖他們的石油風險。

上週，挪威政府提議讓其 1 兆美元的主權財富基金逐步停止對石油勘探和生產公司的投資。

這將是挪威的一項重要聲明，挪威是西歐最大的石油生產國，透過生產石油來累積財富。

但挪威財政部長 Siv Jensen 表示，該國希望防範油價「永久性」下跌。