為何全球股市今年同步走高？答案就在各國央行態度

2019 年前三個月，全球主要股市同步上揚。分析師認為，至少部分原因來自於全球央行態度相仿，不願立即收緊目前仍在放寬的貨幣政策。

美股在去年第 4 季大跌之後，於聖誕節後快速反彈，全球股市表現類似。歐洲 Stoxx Europe 600 指數今年以來回升 12.9%，巴西 BOVESPA 指數上漲 12.8%，整體新興市場動能十足，iShares MSCI 漲了 10.3%，更別提由今年以來最亮眼的大陸股市，前 3 個月漲幅已來到 21.2%。

美國聯準會預定 19 日至 20 日召開兩天的會議，開會前全球股市的欣欣向榮，與去年 12 月時呈現完全不同的氛圍。

據芝加哥商品交易所 (CME) 集團數據，投資人認為 Fed 直到明年結束前，已經不會再升息，反而可能降息。此外，跡象顯示，海外市場的低迷已經開始影響美國，再加上尚未解決的貿易衝突，投資人相信，聯準會將繼續保持耐心，因此看好政策有利於風險資產未來上揚。

在此之前，歐洲央行已做出鴿派表態，認為低利率還會至少維持一段期間。

LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 表示，Fed 的升息步伐已經暫停，預計本月會議也不會有重大調整，同時，還需要觀察他們是否會追隨歐洲央行，下調 GDP 成長的預期。

Harris Financial Group 執行合夥人 Jamie Cox 認為，近期的數據，包括上週五公布的工業生產數據，已經證明 Fed 的政策轉向確有必要，第 1 季大部分的數據顯示經濟放緩，這正是聯準會放棄其緊縮政策的重要原因。

Cox 指出，就算是企業繳出的實際獲利令人失望，但更為寬鬆的央行政策，能為股市提供良好的背景，讓 2019 年充滿牛氣。

聯準會的政策決定預期也會影響美元走勢，如果聯準會維持寬鬆，有助美元走弱，從而幫助美國的出口。美元指數今年以來漲幅僅 0.3%。