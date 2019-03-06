這款電動車 創下全球最高銷量紀錄！

根據日產 (7201-JP) 在本週二 (5 日) 所公布的資料，該公司所生產的「Leaf」純電能電動車 (EV)，在 2010 年第一代車款於美國及日本上市後，至今全球累積銷量已突破 40 萬輛。成為史上最暢銷的 EV 車款。

(圖：Investing.com)

2010 年，第一代的 Leaf 在推出，並只在美國及日本銷售。而目前，Leaf 已經推廣到全球 50 個以上的市場。自推出以來，所有 Leaf 的累積里程超過 100 億公里，預估每年節省了 380 萬桶的石油消耗。

2015 年 12 月時，Leaf 在全球的累積銷量首度突破 20 萬輛。主要集中在美國 (約 9 萬輛)、日本 (約 5 萬輛)、及歐洲 (約 4 萬輛)。光是這 3 個市場，就占了 9 成的銷量。

2018 年時，Leaf 成為歐洲市場最暢銷的 EV，在挪威國內，更是整體汽車市場的銷售冠軍。

目前日產在日本、英國，及美國的工廠均有生產 Leaf。新款的「Leaf e+」電池容量約 62kWh，馬力 218ps，扭力 340Nm，最高時速 157km/h，巡航距離約 458 公里。

日產計畫在 2019 年上半年，將 Leaf 的銷售通路推廣到拉丁美洲的 6 個市場；同年底更將進軍亞洲及大洋洲的 7 個市場。

特斯拉 Model 3 (圖：AFP)

但是日產的這個 40 萬銷量光環或許不會持續太久，特斯拉 (TSLA-US) 的 Model 3 系列，光是在 2018 年就賣出了 14 萬輛，而這個紀錄更是在特斯拉於日前推出 3 萬 5000 美元入門款式前所寫下的。加上特斯拉上海超級工廠在未來投入量產後，銷量恐有爆發性成長。