〈觀察〉金控偏好發放現金股息 業者沒說出口的隱憂是？

金控法說會近期輪番登場，今年股利政策輪廓也逐漸浮現，儘管大部分業者實際派發數據尚未出爐，但從「法說會透露的訊息」推敲可發現，有越來越多的金控，傾向以現金股息為主，對於「把存股當定存」的投資人而言固然有利，但偏重現金股息，背後卻也隱含金控保守看待今年的獲利成長動能。

每年的第 1 季底、上市櫃金控的法說會，股利通常是法人與媒體追問焦點，部分金控也將陸續敲定今年股利政策，以公股金控來說，包括第一金、華南金等，都預告今年股利政策將以現金股息為主，部分金控更可能直接配現金股息，不發股票股利。

事實上，捨棄股票股利、改派現金股息，儼然成為近年來金控股利政策主流，回顧近年來金控股利配發狀況，包括富邦金、國泰金、兆豐金與中信金等幾乎都以發放現金股息為主。

綜觀各家金控對於傾向發放現金股息為主的說法，理由不外乎：迎合外資對現金股息的偏好、避免股本膨脹，萬一股價無法填權，對股東而言等於沒有享受到配股利益。

法人分析，除了部分中小型金控還在成長階段，會配發股票股利充實資本外，對於大型金控來說，配發股票股利將使股本持續膨脹，未來若獲利無法隨股本膨脹而成長，勢將同步稀釋每股盈餘 (EPS) 與股東權益報酬率 (ROE)。

由於 EPS 與 ROE 是投資人檢視投資標的的重要指標，一旦獲利跟不上稀釋 EPS 與 ROE，勢將不利股價表現，在價差與股息都沒得賺的情況下，恐讓原本漲幅有限的股價「更顯委屈」。

去年 15 家上市櫃金控獲利較前年微幅衰退，今年前 2 月仍比去年同期衰退近 2 成，在美中貿易摩擦、美國聯準會暫緩升息，以及全球經濟成長動能放緩等利空因素干擾下，讓金融業今年獲利表現挑戰加劇，而金控偏向現金股息、甚至乾脆全部發放現金股息，背後或許透露出，業者對於今年獲利的保守看待。