〈觀察〉台商回流投資上看千億商機 銀行各出絕招搶企金業務

受美中貿易戰影響，加上 CRS 上路，長期耕耘大陸的台商紛紛考量回流台灣，銀行業者預估，在地方政府強力引資招商之下，整體台商回流投資金額，將上看千億元，也因為台商回流商機看俏，各銀行紛紛推優利活存、信貸或建廠融資、公司卡等，打通金流通道，爭取這波龐大的機會。

過去，台商基於海外投資機會多，加上具備節稅等強大誘因，讓台商資金前仆後繼移往大陸，但在 CRS 與美中貿易摩擦等效應影響下，加上政府積極以前瞻、五加二與新創產業吸引資金回台投資，可望吸引資金轉向回流台灣。

據經濟部最新統計，兩個月以來已有 14 家台商回來，總投資金額超過 399 億元，而且還有 30 多家廠商表達回台投資高度意願，銀行業者預估，在地方政府強力引資招商之下，整體台商回流投資金額上看千億，銀行業的授信業務也有機會因此受惠。

由於台灣伺服器及網通設備產業聚落完整，且資安風險低，加上客戶願意補貼回台製造成本，本波回台投資廠商，以伺服器產業、網通設備產業為主，包含廣達、智邦等廠商；此外，台灣自行車產業聚落完整，也吸引巨大 、宇隆等自行車產業廠商回台。

因應台商回流，銀行業對企業從資金管理、信用擴張到日常營運收支的金流安排等，都扮演關鍵角色，伴隨投資增溫、資金需求湧現，也讓銀行上演新一波搶客戶角力戰，而且各出絕招，無論是祭出優利活存、擴廠融資、公司卡，都有多重優惠，希望搶食企業金融業務大餅。

以永豐銀行為例，針對企業戶推出新台幣活存 5 億元以上、利率 0.42%，3 億元 0.37%，1 億元 0.17%，對企業來說可提高資金安排靈活度。

中信銀則是針對中小企業戶存新台幣 150 萬以上提供優惠利率，尤其是 500 萬元 (不含) 到 1 千萬元 (含) 加碼最多，利率是一般活期存款牌告利率加 0.39 個百分點。

玉山銀行也推出中小企業信貸，年營業額 5000 萬元以下的中小企業，最高可申貸 500 萬。

除了高利搶客，公司卡甚至連信用卡都有企業優惠專案，永豐銀針對企業員工前往海外出差，打出美元雙幣公司卡，在國外消費可享回饋 1.5%。兆豐銀行的企業戶商務御璽卡，則是提供國外消費回饋 1.6%、國內 0.6%，首次申辦刷機票或團費，還加贈機場接送。

一銀則推出「120 周年專案優惠貸款」，針對企業回台購地建廠、擴廠的資金需求，提供新台幣 120 億元的申請額度，貸款年限最長可達 20 年。

華南銀行也針對回台投資購置土地、建廠的台商，另行提撥總額度 200 億元的「台商回台購 (建) 置工業區土地、廠房貸款優惠貸款專案」，借款期間最長可達 20 年，並可視企業需求申請本金寬限期，額度用罄將再追加。