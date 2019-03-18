【永豐期貨】台指選擇權盤前－尾盤爆量 台股週線翻紅收今年最高

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 76 點至 10413 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 26.24 點，電子期逆價差擴至 - 0.99 點，金融期逆價差擴至 - 2.3 點。現貨部分，三大法人買超 74.34 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2849 口至 27279 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 4487 口至 55853 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4225 口至 20176 口。

週四受到經濟數據表現不佳影響，美股三大指數普遍收跌，但今日亞股卻普遍開高，週五台股以上漲 26 點開出，盤面上股王大立光雖漲多休整走勢較弱，但台積電則一甩昨日頹勢，一路開高走高直逼 240 元大關，帶領指數一路衝上 10400 點，加上陸股開盤後漲幅擴大，盤面上被動元件國巨、華新科表現亮眼，也成為盤面焦點，而指數最後一盤買單敲進多檔權值股，尾盤爆量收在最高站上 10400，終場加權指數上漲 90.59 點或 0.875%，收在 10439.24 點，成交量能 1534.69 億，較前一日增加 378.72 億。今日八大類股全數上漲收紅，其中以造紙類股漲幅 2.1% 表現較佳，水泥窯類股漲幅 0.17% 表現相對一般。今日加權指數開高走高，尾盤帶量上攻一舉收上今年最高價，但指數高檔附近仍需留意賣壓出籠，今日外資籌碼期現貨同步偏多操作，但短線操作上仍以謹慎為宜，並持續觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10400 點，賣權集中在 10400 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10500 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.33 升至 1.42，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.25% 降至 10.57%，賣權平均隱含波動率由 15.03% 降至 13.61%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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