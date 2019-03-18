【大昌投顧】盤前分析－台股上週反彈向上，再創波段新高

◆盤勢分析

1. 台股上週反彈向上，再創波段新高，且出量上攻，突破 10400 點整數關卡，相對全球股市強勢表現，週線最終以上漲 197.49 點作收。短線上短期均線皆翻揚，多方缺口未封閉皆有機會續強表現，量價部分價漲量增回至同步，對盤勢相較有利。

2. 櫃買指數漲幅落後加權指數，多方皆有試圖攻高表現，惟賣壓尚存，不過短期均線皆翻揚，有機會助漲抗跌，如有帶量創高表現，中小型個股將回至熱絡行情。

3. 金融指數同步走升，創近期波段高點，惟量能收斂，不利表現。電子指數漲勢相較凌厲，但未波段新高，短期均線皆上揚，仍有助漲抗跌的機會。而上週強勢族群有 PA、光學元件、PCB、被動元件等。傳產類股則由造紙、汽車、紡織等表現較佳。

4. 根據 IDC 最新發佈《IDC 2018 年第四季中國投影機市場追蹤報告》顯示，去 (2018) 中國大陸投影機市場總出貨量 435 萬台，年增 31.1%。IDC 預計，至 2023 年中國投影機市場複合增長率 (CAGR) 將達到 15.5%。

5. 根據 TrendForce LED 研究 (LEDinside) 最新價格報告指出，今 (2019) 年 1 月中國大陸市場主流大功率及中功率 LED 封裝產品價格繼續下跌，而 2 月市場價格較為穩定。