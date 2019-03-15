〈外商投資法通過〉中國外商投資法台商適用！惟有台商認為仍缺「牛肉」

這次中國人大會議中通過「外商投資法」，而該法台港澳資均能比照辦理，並在明年 1 月 1 日起正式實施。

圖: 中新網

中國人大大會新聞發言人張業遂表示，台港澳的投資，既不同於外資，也不完全等同於內資，有一定的特殊性；「外商投資法」不會影響現行台港澳投資法律的適用性。

而在「外商投資法」公布後，有台商認為，該法內容沒有驚豔之處，目前這個法案比較像宣示未來政策方向，還看不到具體的牛肉。

事實上，「外商投資法」目前只有一個大方向，中國國務院李克強已經在記者會上表示，中國國務院會根據「外商投資法」的方向，在一年內儘快推出一系列相關法案，以便在明年 1 月 1 日實施。

「外商投資法」在 2020 年元旦實施後，將取代原本的外資三法。至於台商在中國投資的依據，也將變成「外商投資法」＋「台灣同胞投資保護法」並行。

未來台商要留意的重點在於，這兩部法律若對台商經營有矛盾或是衝突之處，台商能不能採行最惠法律來解釋。否則，「台灣同胞投資保護法」已是 25 年的產物，是有修改的必要性。

外界認為，相比之前法案的草案或修正案可能需要數年討論，而這部「外商投資法」只花 3 個月便火速通過，該法案比較像是對美國遞出的「橄欖枝」，為美中貿易談判增加籌碼。

此外，中國歐盟商會也認為，該草案條款內容廣泛且用語模糊，與其他具有法律約束力的條款相比，該法案更像政策方針。