其祥調整供需結構放大肉品深加工業務 衝刺提高獲利動能

雞肉商其祥 -(1259-TW) 投資興建馬來西亞肉雞新農場、及新加坡肉品加工處理廠，已分別完工並分批投產，總經理王建山今 (15) 日指出，今年其祥在營運的地區別仍將維持馬國 60% 營收、星國 40% 的比重，並將以加重肉品深度加工的銷售比重，以推升獲利。

其祥 - KY 目前南馬新建肉雞農場全場分批養殖幾近滿載，年化產能可達 360 萬隻肉雞；星國肉品加工處理廠也已完工投產，且取得新加坡農糧署 (AVA) 執照及清真 (Halal) 認證，現正積極爭取大型品牌客戶，力拚全年營收獲利躍升。

其祥董事長王其祥表示，公司在新加坡市場經營穩定，穩坐前三大，因看好馬來西亞人民多數信奉回教，為雞肉消費大國，3 年前即開始布局馬國市場開拓，並進行垂直整合追求規模經濟，在收購當地種雞農場及經營毛雞交易業務後，近 2 年規模持續放大，2018 年在馬來西亞的毛雞銷售量達 4 萬 7267 公噸，年增 25%，占馬來西亞市場市占率約逾 2%，未來仍有大幅成長的空間。

全世界有 63％的穆斯林人口居住在亞太地區，其中馬來西亞和印尼就占 6 成以上；據統計顯示，預估全球穆斯林市場規模在 2022 年將達到 3 兆美元，馬來西亞的清真產業，已連續 5 年領先全球穆斯林，因此其祥積極佈局馬國，參與穆斯林消費力道快速增加，帶來的雞肉市場龐大商機。

同時，隨著飲食消費習慣朝高品質、精緻及小包裝的趨勢發展，其祥在星國之肉品加工處理廠已完工投產，包含一次分切生產線、二次分切生產線、自動輸送及真空熱塑包裝線等，也取得新加坡農糧署 (AVA) 執照及清真 (Halal) 認證。

其祥為爭取新市場，目前有多家跨國性連鎖餐飲品牌及通路業者陸續進行查廠，跨國連鎖品牌對雞隻的養殖流程、肉品品質及分切處理過程之要求高，認證作業繁複及耗時，然一旦通過，將可成為新的成長動能，帶動公司未來營運大幅增長。

其祥認為，全球對食品安全愈來愈重視，其祥品牌雞標榜安全飼養及不含抗生素的無毒雞肉，符合消費者追求健康環保的趨勢，近年更進行上下游垂直整合、擴大養殖規模、投資興建自動化分切加工廠，以期站穩新加坡市場、擴大馬國市占率，未來將再逐步拓展至亞洲市場。

其祥去年因認列新加坡競爭與消費者委員會一次性罰款、並受白肉雞價格波動、飼料價格上漲等不利因素影響，全年稅後虧損 1.45 億元，每股虧損達 4.05 元，全年營運由盈轉虧，但在今年自家蓄養雞隻得以取代外購，供應市場所需，並積極由馬西亞拓展海外市場，在營運結構調整之下，將可助於獲利能力的提升。今年 1-2 月營收為 5.24 億元，年增 19.71%。