〈人大閉幕〉3分鐘看人大閉幕6重點：外商投資法將禁止強制技術轉讓

在接續「〈人大閉幕〉李克強：減稅降費 4 月起陸續推出 擔當穩定經濟重責」一文後續，李克強持續就各層面回達記者提問。

圖: AFP

1. 歐盟與中國關係

歐盟與中國互為最大的貿易夥伴，不過這當中有合作，也有摩擦，目前最重要的就是增加雙方的互信機制，一一排除摩擦。目前，雙方正在推動投資談判，目的是讓雙向投資更加開放，讓雙方都能公平地受益。

此外，下個月李克強將赴歐盟總部和歐盟領導人共同舉行新一波會晤。李克強希望透過這次會晤，雙方能從戰略的、長遠的高度看待歐盟與中國關係，彼此用相互尊重、相互理解、推動合作的心態去促進兩邊關係健康穩定發展。

2. 外商投資

剛閉幕的中國人大已通過外商投資法，這個法是要利用法律的手段保護外商投資，吸引外商投資。同時，該法也可以說是規範政府行為，要政府依法行政。此外，中國政府下一步會推出一系列相關法規和文件，讓外商投資法順利實施。

據中國人大官員表示，新版法律對在中國境內註冊的所有企業一視同仁，一改目前國內企業與外資企業區別對待的做法。 中國政府承諾，政府支持企業發展的政策應同等適用於外企，外企的經營許可申請也不會被區別對待。將禁止強制技術轉讓。

未來中國政府並會實行准入前國民待遇和負面清單制度，且推出新的負面清單。這個新推出的負面清單不光會做減法，未來還要逐步做減法，也就是說非禁准入的範圍會越來越大。同時還要加強對知識產權的保護。當然，中國希望外國政府也能公平地看待中國企業和國外企業雙方自願性的合作。

3. 中小企業

近期中國人行進行四次降準，目的是要透過降低金融機構成本，使資金流向民營企業。不過，中國政府也會留意防範金融風險，對於那些不具備存續條件的「殭屍」企業，不會給他們新的貸款。中國政府將以不發生系統性金融風險的底線，加強金融服務。

圖: AFP

4. 互聯網 +

作為一項新興產業，互聯網 +、共享經濟在發展過中總會有利有弊。但是整體來看，這類平台經濟帶動就業，方便民眾，且能帶動相關產業的發展。

所以中國政府這幾年針對這類新興產業一直採取包容原則，在安全的底線之內，給創業者提供一個成長的空間，給企業一個發展的環境。在這個過程中，中國政府扮演公平准入、公正監管角色。至於企業的興衰，則取決於市場機制，優勝劣敗，

中國的互聯網經濟、共享經濟、平台經濟還有很大發展空間。不光只是在物流及電商層面，在工業領域，能進行工業互聯網，至於在深入民間方面，則可以利用互聯網 + 醫療、+ 養老、+ 教育等等，擴大對民眾的服務。

5. 刺激消費

中國政府將持續加強交通建設，提升各類運輸效能，同時，在未來兩年內取消省界高速公路收費站。除了解決車輛擁堵問題，也有利於相關產業發展。

此外，中國政府也會持續推動網路的提速降費，今年相關費率要再調降 20%，讓利金額達人民幣 1800 億元。

並且，今年將調降一般工商業電價 10%，不僅讓工業企業受惠，商業企業也同樣受益。期待在降低電價後，企業也能讓利給消費者。

6. 中日韓 FTA

在目前世界貿易保護主義抬頭的背景下，推動中日韓自貿區建設，對三方都有好處。相信在推動的過程中會實現三方優勢互補，各方得益的局面。至於中日韓自貿區和 RCEP 哪一個會先達成，中國不預設立場，不論哪一個協議能先達成，中國樂見其成。

