〈人大閉幕〉李克強：減稅降費4月起陸續推出 擔當穩定經濟重責

中國人大今天閉幕，中國國務院總理李克強進行中外記者招待會，以下整理出會中相關重點：

總體經濟

中國經濟遇到新的下滑壓力，主要在於全球經濟減緩影響，因此中國也適度調低降經濟成長預期目標。今年採用的是區間調控的方式，一方面是與去年經濟成長速度相銜接，另一方面也表示中國不會讓經濟脫離合理成長區間，可以說給市場釋放穩定的訊號。

面對新的經濟下滑壓力，政府政策可以有兩種，一種是利用量化寬鬆，發行大量貨幣、大規模提高赤字率，但這類「大水漫灌」式的模式，帶來的效應只是一時，且將產生強大後遺症。所以，中國將採用刺激市場活力的方式，來支撐經濟下滑的壓力。

今年中國政府將提升赤字率 0.2 個百分點，沒有超過國際上所謂 3% 的警戒線，且還可以運用像存款準備金率、利率等數量型或價格型工具，來因應經濟需求，彈性應用。

減稅降費

李克強表示今年 4 月 1 日就要減增值稅，5 月 1 日就要降社保費率。為了讓企業能立即感受到政策帶來的效果，因此把占增值稅比重逾 50% 的製造業的增值稅率大幅調降 3 個百分點，把建築業等部分產業降 1 個百分點，而其他所有產業也確保只減不增。

同時，針對基本養老保險單位繳費率，已從原規定的 20% 降到 16%。整體來看，今年減稅降費釋出的紅利約人民幣兩兆元，這規模對於支撐經濟下滑壓力應可達到一定的效果。

至於減稅降費產生的財政缺口，將以提升 0.2 百分點的財政赤字率、增加國營企業獲利上繳金額、減少政府行政支出等政策因應。

美中關係

美中建交以來，兩國關係是不斷朝良性進展。雖然在競合過程中，彼此之間關係會有波動，但大向方趨勢沒有改變。因為美中兩國之間有著廣泛的共同利益，且利益是遠大於分歧。同時，美中之間保持穩定的雙邊關係，不僅有利於雙方，也有利於全球。

目前中美之間比較大的問題點在經貿摩擦方面，但是美中雙方協商一直沒有停，在去年二十國集團領導人高峰會期間，兩國元首已達成重要共識。現在雙方的協商還在繼續進行。相信最後協商會有好結果，實現互利雙贏。

兩岸關係

李克強表示中國願意推出更多的優惠政策，讓台灣同胞在中國不論是投資興業、就業就學、生活居住，都能夠享受到和中國同胞同等待遇。目前已經推出促進兩岸經濟文化交流合作的「31 條政策」，現在的問題是要把這「31 條政策」落實到位，而且在這個過程當中，還應當持續推出新的政策。