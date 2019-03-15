【華冠投顧】台股大漲+90點站上所有均線!多頭強強滾!下週如何看待?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2327 國巨、4426 利勤、6147 頎邦、5439 高技、3105 穩懋。

台股盤勢分析:

空頭不退

台股攻勢再起，加權指數早盤上漲 + 25 點開出，在三大法人同步買超下；加權指數震盪走高，尾盤在台積電的拉高下，終場指數上漲 + 90 點作收，收在 10439 點，成交量 1533 億。

延續上星期… 我們說台股『攻守交換』，本周加權指數『重返年線』；今天在價量齊揚下，台股不但『重返年線』，同時也再創『破底翻』新高。基本上台股目前沒有太多分析的空間，一如我們前二天所言；台股『箭在弦上』，『養空』的結構已經確立。因此，在多方正式表態後，後續的問題只有…『壓力在那?!』。對於這個問題… 武傑建議不用預設立場，既然台股走『軋空』格局；所以在『空頭不退』的情況下，多頭只有大漲、小漲的差異!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3504 揚明光、3105 穩懋、2340 光磊、2388 威盛、6552 易華電、3653 健策、3587 閎康… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3630 新鉅科、6111 大宇資、3176 基亞、3508 友威科、2392 正崴、3017 奇鋐… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。