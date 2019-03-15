沈氏擬配息0.35元 配發率109.38% 設計部門今年可望成就新動能

沈氏 (8921) 董事會 14 日公布，2018 年獲利 1,461 萬元，擬配發 0.35 元現金股利，現金殖利率 2.3%，配發率上看 109.38%。2019 年受惠設計部門成立效應，前 2 月營收年增 2.12%，首季業績有望超越 2018 年同期。沈氏 2018 年因印刷市場衰退，全年營收 5.34 億元，較前一年衰退 1.59%，但受惠業外投資收益增加，全年獲利 1,461 萬元，反而年成長 11.23%。



以目前揭露的股本 4.66 億元計，粗估每股盈餘約 0.32 元，配發率有望進入第 6 年成長，自 2012 年的 70.83% 提高至 2018 的 109.38%。依今日收盤價 15.2 元計，現金殖利率 2.3%。



沈氏日前公布 2019 年營運業績，1 月營收 4,379 萬元，年增 1.73%，2 月營收 3,547 萬元，年增 2.6%，累計前 2 月營收 7,926 萬元，較 2018 年同期成長 2.12%。



沈氏解釋，有鑒於印刷市場衰退，積極自本業發展裝訂及設計，於 2017 年延攬人才、成立設計部門，期以設計專業爭取訂單，有望成為 2019 年的新成長動力。



沈氏補充，由於既有客戶已成立設計部門，加上自家設計業務初始，除爭取客戶支持，並由設計人員爭取公家部門訂單，以擴大營收表現，第一季營收有望超越 2018 年同期。