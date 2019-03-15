無卡分期氾濫消費 金管會介入管束與否有前提

消保會日前傳出學生族憑學生證就可「無卡分期」氾濫消費，引發爭議，消保會更呼籲金管會要出面管束，金管會主委顧立雄今 (15) 日表示，目前尚未看到消保會公文，但據初步了解，此案例似乎沒有金融機構作為中介角色，金管會欲介入，較欠缺著力點。

據統計，全台約有 500 萬名學生、家庭主婦、收入不固定族群無法申辦信用卡，多家租賃公司看中此市場，紛紛推出「無卡分期」，只要憑學生證或身分證，透過手機、平板等註冊會員，線上購物就能分期付款，造成無卡消費氾濫，甚至出現消費糾紛。

顧立雄表示，過去的借貸糾紛是建立在銀行、消費者、商家等三角關係下，也就是商家銷貨、金融機構貸款、消費者付款，就有一定的處理機制，但現在「無卡分期」是租賃業者，而租賃業者並非金融機構，未通過金融機構產生的金融借貸，金管會比較沒有介入的著力點。

顧立雄進一步說明，世人多認為假設有涉及到金流，金管會就要介入，金管會並不排斥，會盡量以公平待客原則觀點，處理涉及金融相關申訴，不過，前提是「要有金融機構介入」，若涉及放貸的租賃公司是金融機構旗下子公司，那金管會就可以介入；如果是非金融機構與消費者的糾紛，則涉及「定型化契約範本」的內容制定。

此外，針對未來純網銀如果開辦「無卡分期」，顧立雄表示，純網銀若要做無卡分期，就會高度監理，要求其要做好 KYC、風險程度相對應的授信評等。