因應北美自由貿易協定 豐田加碼在美投資

豐田汽車 (7203-JP) 於 15 日對外表示，該公司於 2017 年所展開的 5 年投資計畫，其投資金額將由原先的 100 億美元提高到 130 億美元增加 3 成，並創造 600 個工作機會。

該公司決定追加投入 7.5 億美元 (約 840 億日圓)，來提高油電混合動力車 (HV) 及汽車零件的產量。市場解讀認為豐田這項舉動是在向美國示好。

(圖：Investing.com)

由美國、墨西哥、加拿大所組成的北美自由貿易協定 (NAFTA)，在新規定當中要求在 NAFTA 區域內所生產的汽車零件比例，須由原先的 62.5% 逐年提高到 75% 以上。

待 NAFTA 在美國國會通過後，預計將於 2020 年就會生效。由於 NAFTA 在汽車原產地規則上，要求零組件原產地的比例自目前的 62.5% 提高至 75%；如果沒有達到這項標準，進口到美國的汽車最高將被課予 25% 的關稅。而豐田則是到先前為止，表示會在美國進行 100 億美元的投資。

這次豐田表示在美國的投資，將從原先的 5 年 100 億美元加碼到 130 億美元，主要的投資對象為豐田與馬自達 (7261-JP) 在阿拉巴馬州所共同興建的工廠，包含在產能上的增加以及其他未公開的投資項目。

豐田將於 2019 年 5 月，開始在美國德克薩斯州工廠生產高級車品牌 LEXUS 「ES」系列的油電混合動力 (HV) 車款；2020 年也將展開「RAV4」油電混合動力車款 (HV) 的生產。另外，還將提高供應給阿拉巴馬州工廠的引擎和其他零件的產能。

北美豐田公司 CEO Jim Lentz (圖：AFP)

北美豐田公司 CEO Jim Lentz 表示，「如果我說沒有在關注貿易，那麼我就是在說謊」。「USMCA(美墨加新協定) 占了一部分。但大多都是因為顧客和產品的緣故驅使我們向前，作出今日的決定」他補充說道。