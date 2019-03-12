豐田、DENSO砸1500萬美元 搶互聯網車關鍵技術OTA

在日本排名第 1、全球排名第 2 的汽車零組件大廠 DENSO(6902-JP) 在週二 (12 日) 表示，為了加速車用電子的空中下載技術 (Over the Air，OTA) 研發，將與豐田汽車 (7203-JP)、豐田通商 (8015-JP) 共同投資美國的「Airbiquity」公司。投資金額達 1500 萬美元，DENSO 方面的出資額為 500 萬美元。Airbiquity 在互聯網車 (connected car) 的軟體開發上具有豐富的經驗。

(圖：Investing.com)

Airbiquity 創立於 1997 年，公司位在美國華盛頓州的西雅圖，是互聯網車服務的全球領導者，也是車用多媒體裝置研發上的先鋒。Airbiquity 提供多媒體裝置及軟體等產品給多家汽車製造廠，也提供汽車業界最新穎的雲端服務「Choreo」。

Airbiquity 並在全球 60 多國與汽車製造商及汽車零件供應商有合作關係，在互聯網車服務上擁有豐富的實績。在 OTA 方面，更因其穩定及安全性而受到業界好評。

目前 OTA 技術已經廣泛應用在車用多媒體裝置的軟體更新上，例如汽車導航系統就普遍利用 OTA 來更新系統程式及圖資。OTA 對於汽車業者而言是一項極為重要的技術，因為未來汽車發展將全面走向電子化及自駕化。透過 OTA 技術，使用者可在任何地方進行系統及軟體的更新，不須特地花時間到汽車保養廠進行相關更新作業。不僅方便快速，也可省下大量的時間及人力成本。

此次 DENSO、豐田汽車、豐田通商 3 家公司對 Airbiquity 進行投資，也是為了活用 Airbiquity 在技術方面的優勢，希望加速互聯網車及雲端服務的研發腳步。