若英國無協議脫歐 豐田汽車將於2023年撤離

據外電報導，日本汽車大廠豐田汽車 (Toyota) 在週三 (6 日) 表示，考量到如果英國無協議脫歐，將導致高關稅並增加成本，公司可能最早將在 2023 年終止英國的產線。

「如果商業環境變得很差，終止英國地區的生產應該要納入時程。」豐田汽車歐洲分公司執行長 Johan van Zyl 在日內瓦國際車展上對記者表示。同時他也提到了不那麼激烈的選擇，包括縮減生產或降低投資。

英國脫歐前景的不明確為英國地區的汽車業帶來隱憂，該產業約帶來 90 萬個就業機會，年出口額達 440 億英鎊 (579 億美元)，佔該國總出口額的 13%。然而面對脫歐的不確定性，越來越多的汽車製造商正考慮減少或結束在英國生產線，恐加劇已然動蕩的政治形勢。

豐田在英國中部的 Burnaston 設有車廠，威爾斯地區也有引擎製造廠，共有 3,200 名員工。 Burnaston 工廠於 1992 年開始運營，去年生產了 12.9 萬輛汽車，約佔英國汽車總產量的近 10%。2017 年豐田曾宣布計劃升級工廠，並往歐洲市場銷售新款 COROLLA。

豐田的英國工廠大約有一半的零件採購自從歐盟其他國家和土耳其，而在 Burnaston 工廠生產的的汽車有 90% 都在歐盟境內出口。van Zyl 表示，若從目前的零關稅制度轉變為世界貿易組織 (WTO) 所制定的 10% 關稅，將擠壓獲利，使英國的生產變得「非常困難」。

除豐田之外，本田汽車 (Honda) 也曾在 2 月份表示，將在 2021 年關閉英國地區工廠。此外，日產汽車已經取消了在英國工廠生產 X-Trail 運動型 SUV 的計劃。德國的 BMW 和美國福特汽車也都在考慮轉移生產線。