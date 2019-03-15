歐股市值大增1兆美元 卻挽救不了十年來 IPO最低潮

儘管 Stoxx Europe 600 指數去年 12 月以來反彈，市值增加逾 1 兆美元，但 IPO(首次公開發行) 市場表現並不佳，今年以來 IPO 金額僅 4.9 億歐元 (約 5.54 億美元)，較去年同期大幅縮水 94%，為經歷金融風暴 10 年來同期表現最差的一年。

今年以來歐洲 IPO 市場較往年同期大幅縮水。(來源：Bloomberg)

去年底歐股大跌，重創了許多投資人和企業，即使今年以來歐洲股市反彈 12％，仍讓投資人保持觀望，不然貿然進場，並預期未來幾個月牛市反彈就會失去動力。

原本是今年歐洲最大 IPO 案的大眾汽車 (Volkswagen AG）Traton SE 卡車部門上市案，本周在股票銷售市場疲軟下宣布取消，由於汽車行業正面臨貿易戰擔憂和需求下降的主要阻力，但英國脫歐和歐洲經濟放緩，使得 IPO 市場更加失色。

EdenTree 投資管理基金經理 Chris Hiorns 表示，所有的 IPO 都不希望在不確定的情況下進行，尤其在地緣政治緊張局勢和英國脫歐問題下 IPO，儘管今年股市反彈，但仍只是弱勢反彈。“

Brooks Macdonald 資產管理副投資長 Edward Park 表示，大眾汽車面臨的問題是，即使美國和中國達成減輕需求擔憂的貿易協議，美國也可能會以關稅打擊歐洲汽車製造商。

這不僅僅是市場問題，更是產業問題，Park 說，隨著股市從去年 12 月起反彈， 2019 年歐洲 IPO 市場備受關注，但目前汽車產業則在貿易戰中備受壓力，IPO 估值同時也承受壓力。

目前大西洋兩岸最大的 IPO 候選人分別是 Lyft 和 Uber，預計 3-4 月間上市，汽車共乘業者 Uber 尋求估值上看 1200 億美元； Lyft 的估值上看達 250 億美元。