【永豐期貨】台指選擇權盤前－10400得而復失 台股由紅翻黑下跌24點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 26 點至 10337 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 11.65 點，電子期逆價差縮至 - 0.43 點，金融期逆價差縮至 - 1.52 點。現貨部分，三大法人賣超 9.38 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 4489 口至 24430 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 6010 口至 51366 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1709 口至 24401 口。

週三美股三大指數全面收紅，川普宣布波音 737 Max 機型全面停飛，但波音股價反倒反彈收紅，在美股科技股領漲之下，帶領 S&P 指數連四紅並收上 2800 點大關。激勵亞股今日開高，週四台股以上漲 17 點開出，盤面上蘋概三王走勢強勁，帶領指數一度衝上 10400 點，但午盤過後陸股跌幅擴大，台積電也由紅翻黑，引發拋售賣壓出籠使指數再度跌落 10400 之下，終場加權指數下跌 24.67 點或 0.238%，收在 10348.65 點，成交量能 1142.09 億，較前一日增加 168.49 億。今日八大類股漲跌互見，其中以紡織類股漲幅 0.97% 表現較佳，塑化類股跌幅 0.45% 表現較差。今日加權指數開高走低，10400 關卡得而復失，顯示指數來到前波高點附近仍有相當賣壓，今日外資籌碼期現貨同步偏空操作，短線操作上仍以謹慎為宜，並持續觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10400 點，賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10500 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.32 升至 1.33，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.85% 升至 11.25%，賣權平均隱含波動率由 15.41% 降至 15.03%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。