

◆盤勢分析

1. 川習會傳延至 4 月登場、美國新屋銷售不佳，臉書拖累科技股下滑，週四美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.57 至 0.03％，美股四大指數短期高檔整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續向上挑戰年線。

(2) 均線：支撐為月線至半年線，壓力為年線附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 134 點附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值在 50 附近，短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括晶圓代工、IC 封測、PCB、工業 4.0、遊戲、散熱、系統整合、生技、風電等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩 5 日線並挑戰年線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、金融、高殖利率等。

5.2327 國巨昨（14）日公布去年財報，獲利超過 338 億元，每股純益為 80.3 元，包括全年營收、毛利、營業利益、稅後淨利與稅後每股純益等，都創歷史新高，寫下五驚奇。國巨擬配發每股現金股利 45 元，也是歷史新高，以昨日收盤價 339 元來計算，殖利率高達 13.2％。

6.3665 貿聯昨（14）日公布 2018 年合併營收為 213.92 億元，年增 37.14%，2018 年合併稅後純益為 13.92 億元，較前一年增加 17.98%，2018 年每股稅後純益（EPS）為 11.86 元，再創歷史新高。貿聯 2 月營收為 16.90 億元，月減 10.21%，年增 22.24%。

7. 銅箔基板廠聯茂（6213）公布 2018 年合併財報，受惠於高頻高速網路帶動網通設備需求大增，去年營收 224.02 億元，淨利 17.75 億元，每股盈餘 5.86 元，皆創下歷史新高，同時董事會也通過決議股利分派為 3.8 元，殖利率達 4.9％。

8. 高毛利單、高平均出貨單價較去年都大幅度的提升，國內主要成衣代工廠聚陽（1477）今年營運獲利能力是近三年來最好；聚陽自結今年前 2 月稅前盈餘 3.82 億元，年增 53.5％，每股稅前 1.82 元，是近三年同期新高。

