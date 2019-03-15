台股盤前—川習會傳延後美股收黑 大盤表現將承壓

台股昨 (14) 日由台積電開高走低領跌，加上台塑四寶未能撐盤，指數終場下跌 24.67 點，以 10348.65 點作收，成交量 1138.65 億元。法人指出，川習會延後消息，可能延長市場保守觀望氣氛，且美股收黑將對大盤今 (15) 日表現造成壓力，惟在貿易戰最終利多釋出前，大盤預期仍將偏向多頭格局。

國巨昨日公告去年財報，去年稅後純益 338.39 億元，年增 394%，每股純益 80.3 元，賺進 8 個股本，包括全年營收、毛利、營業利益、稅後淨利與稅後每股純益等，均創歷史新高，公司也擬配發 45 元的現金股利，以昨日收盤價 339 元計算，殖利率高達 13.3%。

和碩昨也公告去年稅後純益 111.15 億元，年減 24.3%，每股純益 4.25 元，寫 5 年來新低。和碩總經理廖賜政表示，由於貿易戰尚未有定局，新產品沒有到位，舊產品又到高原期，今年將是「辛苦而且挑戰」的一年。

貿聯昨公布去年合併稅後純益為 13.92 億元，年增 17.98%，每股稅後純益為 11.86 元，再創歷史新高。貿聯表示，去年第 4 季收 10 月期間，適逢中國廠區長假，及 12 月歐美聖誕假期，工作日減少，惟營收淡季不淡，受假期影響不明顯，稅後純益達 4.51 億元，EPS 為 3.84 元，再創單季新高成績。

工業電腦廠事欣科旗下全資持股美國子公司 Parpro Technologies（PTI）憑藉美國製造優勢，近期爭取到美國雲端運算應用新商機，分別是安全金鑰、工業智能導航清潔機器人訂單，預計第 2 季出貨。法人估可望貢獻今年營收約 6 億元，成為營運新成長動能。

法人指出，由於川習會傳延至 4 月登場，使美股三大指數全面下挫，而川習會延期消息可能延長市場保守觀望氣氛，加上美股收黑，將對台股今日表現造成壓力，且台股持續量縮整理，表現相對承壓，惟在貿易戰最終利多釋出前，大盤仍偏向多頭格局，但短線乖離過大不宜追高。

