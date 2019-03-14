中國失業率創兩年新高 經濟學家：貿易戰使勞動市場壓力大增

根據《彭博社》報導，中國 2 月失業率升至 5.3%，創近 2 年新高；對此，經濟學家認為，受美中貿易戰影響，中國勞動市場穩定性，正面臨越來越大的壓力。

中國國家統計局今 (14) 日公布最新數據，2 月失業率年增 0.3 個百分點，至 5.3%，創近 2 年新高；此外，1 至 2 月工業產值年增 5.3%，未及預期，創 17 年來最低增幅；社會消費品零售總額年增 8.2%，低於去年同期 (9.7%)。

中國國務院總理李克強上週於第 13 屆全國人大 2 次會議，發表政府工作報告；他指出，2019 年，國內生產毛額 (GDP) 年增率目標為 6.0% 至 6.5% 區間 (低於 2018 年的 6.6%)，今年中國將面臨更多、更大的風險和挑戰，「要做好打硬仗的充分準備」。

中國經濟表現不如預期。(圖：翻攝自彭博)

新加坡華僑銀行經濟學家 Tommy Xie 表示，中國失業率攀高，顯示貿易戰已對勞動市場穩定性，造成越來越大的壓力。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 經濟學家 Louis Kuijs 指出，即使美國已正式公告，暫停對中國輸美商品加徵關稅，且雙方達成貿易協議的可能性，也有所增加；但全球貿易成長疲弱，以及先前美國祭出的懲罰性關稅，仍將對中國接下來幾個月的出口表現，造成影響。

NatWest Markets 駐新加坡亞洲策略師 Liu Peiqian 說，今天公布的數據顯示，中國經濟需要更多時間，才能走出谷底，目前無論是工業生產或民間消費，正持續面臨壓力。