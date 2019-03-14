不急著達成美中貿易協議 川普：若談不攏我可能會走人

美國總統川普表示，他不急著和中國達成貿易協議，且中國國家主席習近平也知道，若雙方談不攏，「我有可能會走人，他 (習近平) 也不希望發生這種情形。」

美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 日前透露，貿易談判已進入最後幾週，最終協定文本，可能多達 120 頁；不過，截至目前為止，仍有重大問題待解。

川普週三於白宮受訪時指出，美中很有可能達成協議，因為中國亟欲促成此事；他也強調，習近平知道，「我是在協議談不攏時，就會走人的那種人，這是可能發生的，他也不希望出現這種情形。」

川普和北韓領導人金正恩的「川金二會」以破局告終，外界憂心，若川普對貿易協議不滿，亦可能讓「川習會」破局。

川普認為，美中貿易談判進展順利，「我不急著達成協議，我希望達成的，是有利美方的協議。」

白宮發言人 Sarah Sanders 週一說，「川習會」的日期尚未確定，目前兩國仍持續協商，一旦有後續消息，白宮會透過聲明公告。

美國駐北京大使 Terry Branstad 上週亦稱，在敲定「川習會」日期之前，美中雙方對於貿易問題，以及協議的執行面，必須進一步縮小認知落差；然而，到目前為止，沒有任何一方覺得，已接近達成協議。

Branstad 說，兩國都同意，在著手準備川習會前，必須先取得「重大進展」，雖然與過去相比，貿易談判有其進展，但尚未出現「重大進展」。

美國貿易代表署 (USTR) 3 月 5 日於聯邦公報 (Federal Register) 刊登公告，正式暫緩調升中國輸美商品關稅，「直到進一步通知」。