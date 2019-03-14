歐股盤前─英國會否決「硬脫歐」 指數期貨走跌

英國國會日前否決了無協議「硬脫歐」的選項，延後脫歐基準日與再度修訂脫歐協議的可能性，則隨之增加；今 (14) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週四下午 3 點，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.34%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 1.21%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.41%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.43%。

截至發稿，上證綜指下跌 1.20%，深證成指下跌 1.82%；南韓 Kospi 指數上漲 0.34%，日經 225 指數下跌 0.01%；台股收跌 24.67 點，至 10348.65 點。

週三美股收高，道瓊工業指數收漲 148.23 點 (0.58%)，至 25702.89 點；標普 500 指數收漲 19.4 點 (0.69%)，至 2810.92 點；那斯達克指數收漲 52.37 點 (0.69%)，至 7643.41 點。

原本力挺波音的美國改變立場，宣布停飛 737 MAX 飛機，受此消息影響，週三波音股價一度重挫逾 3%，但隨後便反彈回升，收漲 0.46%，至 377.14 美元。

中國官方今日稍早公布最新數據，1 至 2 月工業產值年增 5.3%，低於預期，創 17 年來最低增幅；社會消費品零售總額年增 8.2%，低於去年同期 (9.7%)；2 月底失業率升至 5.3%，創近 2 年新高。

歐洲消息方面，英國國會昨日以 321 對 278 票，否決了「硬脫歐」的選項，換言之，英國脫歐的前提，是與歐盟達成更好的協議。

英國國會週四將針對是否延後脫歐基準日 (3 月 29 日)，進行表決；英國首相梅伊稱，假設能在未來 7 天內，達成新協議，她會要求歐盟「技術性」延後脫歐基準日。