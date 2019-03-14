日本揚言對韓實施貿易制裁 引發半導體業界不安

鉅亨網編譯陳達誠 2019年3月14號14點0分

日本多家企業因為在二次大戰時期強制徵用勞工，日前南韓法院作出判決，包含「新日鐵住金」(5401-JP) 以及「三菱重工業」(7011-JP) 都需對二戰時的韓國籍強制徵用勞工進行賠償，而興起訴訟的律師團也向南韓法院申請扣押相關日企在南韓的資產。針對這項問題，傳出日本政府有意對南韓進行經濟制裁，也引起南韓政府的高度關注。而南韓政府方面，也不排除採取對抗措施。

二戰時期徵用工問題，在韓國社會引起很大風波 (圖：AFP)

日本財務大臣麻生太郎，在 12 日於議會答詢時語出驚人表示「不侷限在關稅上，停止匯款、停發簽證等，在報復措施上有許多選項」。

屆時如果停止匯款，將對日韓企業造成嚴重問題。且真的停發簽證的話，在 2018 年有超過 753 萬人的韓國觀光客入境日本，到時候也會大幅減少，對日本經濟將造成重大損失。

韓國媒體報道指出，日方有意限制氟化氫等半導體製造上關鍵原料的出口，如果成真，將大大影響南韓的半導體產業。而南韓的政府高層在 13 日時表示，「雖未接到來自日方經濟報復的通知，但是我們也有萬全的準備」。

由於南韓三星電子 (005930-KR)、SK 海力士 (000660-KR) 等代表性半導體企業，都依賴日方供應零組件及原料。如果日方發動經濟制裁，在半導體相關的供應鏈上也將激起陣陣漣漪。而在 2018 年時，南韓對日本的貿易逆差達道 240 億美元 (約 2 兆 6700 億日圓)，而日本也是南韓最大的貿易逆差國。