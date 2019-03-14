波音建議全球客戶 暫時停飛737 Max系列飛機

波音 (BA-US)737 MAX 機型，於半年內兩度發生空難，導致多國祭出「停飛令」；稍早波音於官網刊登聲明，建議全球客戶暫時停飛 737 Max 系列飛機。

衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines)1 架波音 737 MAX 8 客機於週日墜毀，該機型與去年 10 月失事墜海的印尼獅子航空 (Lion Air)，屬同一型號，引發外界對 737 MAX 機型安全性的質疑。

截至目前為止，已有印度、中國、澳洲、新加坡、歐洲、斐濟、印尼、馬來西亞、納米比亞、紐西蘭、挪威、阿曼、南韓、巴西、墨西哥等多個國家，對波音 737 MAX 8 祭出「停飛令」；而原本力挺波音的美國，週三也改變立場，宣布停飛波音 737 MAX 飛機。

波音於聲明中指出，經與美國聯邦航空管理局 (FAA)、美國國家運輸安全委員會 (NTSB)，以及客戶協商後，基於對飛安的謹慎態度，建議全球客戶暫時停飛 737 Max 系列飛機。

波音執行長 Dennis Muilenburg 透過聲明表示，安全是波音的核心價值，「我們會盡一切努力，與調查人員合作，了解事故發生原因，並確保不再重蹈覆轍。」

在美國宣布停飛 737 MAX 飛機後，週三波音股價一度重挫逾 3%，但隨後又反彈回升，收漲 0.46%，至 377.14 美元。