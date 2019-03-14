軟銀等其他企業將投資Uber自駕車部門10億美元

根據華爾街日報 (WSJ) 在 13 日的報導指出，一個包含日本軟銀 (9984-JP) 在內的企業團體，有意投資 Uber(優步) 的自駕車子公司 (Uber Technologies Inc.)，金額將達 10 億美元或更多，而相關洽談已經進入最後階段。消息指出，軟銀的願景基金 (Vision Fund) 及至少一家以上的汽車製造商，將透過這項投資取得該子公司的少數股份。

該則報導指出，這項投資仍充滿變數，並有出現破局的可能。如果一切順利的話，有可能在 4 月時就會正式對外發表。

Uber 的自駕車 (圖：AFP)

市場人士透露，Uber 計畫在今年 5、6 月時進行 IPO，金額預估高達 1200 億美元。如果這項投資案順利成行，將有利於 Uber 向投資人們推銷自駕車在未來成長上的潛力。

2017 年，Uber 在自駕技術的研發上，投入了約 7.5 億美元。而在 2018 年時，則是減少了相關費用的支出。如果此回獲得來自軟銀等的資金挹注，也將利於自駕技術的未來發展。

在過去，軟銀的願景基金，也曾投資通用汽車公司 (GM-US) 的自駕車部門「GM Cruise」。投資金額達 22 億美元，並取得 GM Cruise 近 20% 的股權。

2018 年 3 月，Uber 的自駕車在美國亞利桑那州發生一起死亡車禍，以約 62 公里的時速撞死一名穿越馬路的婦人。Uber 在當時暫停了自駕車的測試；而在事隔 9 個月後的 2018 年 12 月，Uber 於美國賓夕法尼亞州的匹茲堡，再次重啟自駕車在一般道路上的測試。